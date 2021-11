Partijpolitiek gaat in winterstop wegens vierde golf: cruciaal congres van CD&V wordt uitgesteld

Het moest normaal het sluitstuk worden van de grote vernieuwingsoperatie die voorzitter Joachim Coens al twee jaar voorbereidt: het vernieuwingscongres van 11 december. Maar door de nieuwe opstoot van de coronabesmettingen vindt de partij het geen goed idee om honderden leden fysiek bij elkaar te brengen in een gesloten ruimte.

Het partijbureau besliste maandag om dan maar een ‘light versie’ digitaal te organiseren, waarbij de nieuwe standpunten worden bekendgemaakt. “Zo blijven de ideeën van onze leden niet liggen en kunnen onze ministers aan de slag met de nieuwe stellingen”, klinkt het op het hoofdkwartier. Maar de grote rebranding, het symbolische moment waarop de partij onder meer van logo verandert, wordt uitgesteld naar het voorjaar, normaal maart of april.

Nieuwjaarsrecepties

CD&V is niet de enige partij wier plannen doorkruist worden door het coronavirus. Zo is de kans klein dat de klassieke nieuwjaarsrecepties in januari zullen doorgaan. Maar voor Coens is het uitstel wel een tegenvaller. Ondanks de grote plannen slaagt hij er maar niet in om CD&V in een nieuwe plooi te leggen. De partij lijkt nog steeds dezelfde als toen hij twee jaar geleden aantrad en blijft nog altijd steken in de peilingen. Menig partijlid beschouwde 11 december als zijn allerlaatste kans.

Onlangs nog lekte via De Morgen een brief uit die de jongerenafdeling naar Coens had gestuurd, waarin ze het gebrek aan inspraak bij de vernieuwingsoperatie aan de kaak stelden. Afgelopen zomer werd Coens ook al door de eigen leden teruggefloten toen hij op een congres het zogenaamde Artikel 1, de missionstatement van de partij, wilde wijzigen. Dat het zinnetje “Voor ons telt elke mens” niet langer in het begin van de tekst voorkwam, konden de leden niet verkroppen.

Stellingen over het klimaat

Intussen heeft Coens al een nieuwe versie klaar waarin het zinnetje toch weer bovenaan prijkt. Daarrond bestaat ook al consensus binnen de top van de partij, zo bevestigen partijbronnen. De aanhef klinkt nu als volgt: “CD&V is een christendemocratische partij. Voor ons telt elke mens. We geloven in wat elke mens kan, wat mensen samen kunnen en wat mensen kunnen betekenen voor elkaar.”

Dat meteen daarna de belofte volgt om “verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de planeet”, is geen toeval. Van de 139 stellingen die nu op tafel liggen om de inhoudelijke koers van de partij aan te scherpen, gaan er een heleboel over het klimaat. Voor de rest lijkt de partij op socio-economisch vlak wat naar links te sturen, met onder meer een pleidooi voor eerlijke pensioenen, terwijl ze maatschappelijk eerder de conservatieve lijn wil bewandelen.