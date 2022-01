Parlementair onschendbaar, maar toch moet Open Vld-voorzitter Lachaert voor rechter verschijnen

Oorzaak van de rechtstreekse dagvaarding was een oude zaak waarin beide heren betrokken waren. Gert Van Mol was meer dan tien jaar geleden in een arbeidsgeschil verwikkeld met The Wall Street Journal. Lachaert trad toen op als advocaat voor het New Yorkse dagblad. In een latere dagvaarding van Lachaert aan het adres van ’t Scheldt liet hij optekenen dat dat de oorzaak is waarom de website hem herhaaldelijk viseert. Volgens Van Mol ging Lachaert daar evenwel in de fout wegens het schenden van het beroepsgeheim.

Opmerkelijk is wel dat een volksvertegenwoordiger normaal gezien parlementaire onschendbaarheid geniet, maar Frank Scheerlinck, advocaat van Van Mol, zocht én vond een loophole waardoor alle volksvertegenwoordigers één dag niet onschendbaar waren.

“De dag tussen het sluiten en het openen van het nieuwe politieke jaar zijn parlementsleden 24 uur niet onschendbaar. De dagvaarding werd precies dan bij Lachaert thuis betekend. De dagvaarding werd door de Gentse procureur-generaal bijgevolg dan ook ontvankelijk verklaard”, verduidelijkt Scheerlinck. Woensdag zal Lachaert dus op de beklaagdenbank moeten plaatsnemen.