Parket wil topchef Willem Hiele voor de rechter wegens opzettelijke slagen en verwondingen

Vorige zomer opende de bekende chef-kok Willem Hiele een nieuw restaurant op de grens van Oudenburg en Oostende. In november, nauwelijks een week nadat Hiele als ‘hoogste nieuwkomer’ gelauwerd werd door de gastronomische gids Gault & Millau en twee maanden na de opening, bleek dat zijn restaurant voor de rest van het jaar dichtging.

Het bleef onduidelijk waarom. Wie wilde reserveren kreeg te horen dat het restaurant tijdelijk gesloten was om ‘medische redenen’.

In januari bracht Hiele zelf opheldering in een Facebook-post. “2022 was een jaar waarin ik als chef mijn grenzen heb verlegd, maar ook als mens op limieten ben gestoten. Na een periode van herbronning kijk ik gretig uit naar onze heropening op vrijdag 13 januari 2023.”

Vandaag blijkt dat er meer aan de hand is. Het parket van Brugge wil Hiele voor de correctionele rechtbank brengen wegens slagen en verwondingen. Dat bevestigde parketwoordvoerder Christophe Berger aan De Morgen.

Willem Hiele zou volgens verschillende bronnen op 6 november vorig jaar in zijn restaurant een werknemer in het ziekenhuis geslagen hebben. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en het gerecht startte een onderzoek wegens opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Op 6 juli stelde het Brugse parket een vordering in om Hiele door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het is de raadkamer die binnenkort zal moeten beslissen of de man zich ook effectief voor de rechtbank zal moeten verantwoorden.

Vissershuis

In 2015 maakte Hiele naam en faam door het oude vissershuis van zijn voorouders in Koksijde om te vormen tot een gastronomisch restaurant. Een jaar later werd de zaak bekroond door Gault & Millau als ‘Ontdekking van het Jaar’ met twee koksmutsen en een score van 15/20. Nog een jaar later volgde een eerste vermelding in de Michelingids. In 2021 behaalde de chef zijn eerste Michelinster en een 77ste plaats in de lijst van The World’s 50 Best Restaurants.

Eind 2021 zette hij een punt achter het restaurant in Koksijde en opende hij zijn nieuwe zaak - met couverts van rond de 300 euro per persoon - in een architecturaal pand van de Belgische kunstenaar Jacques Moeschal in het natuurgebied De Grote Keignaert in Oudenburg. Ook voor het nieuwe restaurant oogstte Hiele al snel heel wat lof. Hij kreeg in Gault & Millau meteen drie koksmutsen en een 15 op 20. In maart van dit jaar rijfde ook zijn nieuwe zaak een Michelinster binnen.

Willem Hiele wilde maandag niet reageren op het nieuws over de lopende gerechtelijke procedure.