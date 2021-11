Parket wil Gents rusthuis vervolgen na moord op 99-jarige bewoonster

Een 61-jarige medebewoner met psychische problemen kon 's nachts zes keer ongezien de kamer van de dementerende vrouw binnengaan en het slachtoffer vreselijk toetakelen, terwijl zij bij gebrek aan een alarmsysteem nooit om hulp kon vragen. Anne B. leefde nog toen ze 's ochtends werd aangetroffen door het rusthuispersoneel, maar ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Eerder werd al beslist om de dader in kwestie te laten interneren.

Het gerechtelijk onderzoek wijst nu uit dat het woonzorgcentrum vermoedelijk tekort is geschoten in de hulp aan het slachtoffer. Zo was er geen aangepast alarmsysteem op haar kamer, terwijl dat in principe verplicht is. Het parket wil het rusthuis daarom vervolgen voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg, schrijft de krant. Dit omdat het van mening is dat er in dit dossier een duidelijk verband is tussen het gebrek aan de mogelijkheid tot het vragen van hulp en het uiteindelijke overlijden van de hoogbejaarde vrouw.