Parket waarschuwt voor xtc-pillen met extreem hoge dosering na overlijden op dancefestival Extrema Extra

Het parket van Limburg meldt in een persmededeling dat er op het slachtoffer drugs werden aangetroffen. Men wil alle festivalgangers hiervoor waarschuwen. “Naar aanleiding van het sterfgeval heeft professor en toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven onmiddellijk enkele substanties geanalyseerd. De xtc-pillen met het logo van Philipp Plein bevatten een zeer hoge dosering MDMA. Het gaat om bijna het dubbele van de normale hoeveelheid MDMA in een xtc-pil. Het is potentieel dodelijk,” legt persmagistraat Pieter Strauven uit.

Ook zijn er twee soorten nieuwe psychoactieve stoffen aangetroffen, die ook bekendstaan als ‘designer drugs’ of ‘research chemicals’. Het gaan dan over methylone en 3-MMC. Of deze drugs in verband staan met het overlijden van de man is op dit moment nog niet duidelijk, zo luidt het verder in de persmededeling van het parket.

XTC-tabletten met logo van Philippe Plein. Beeld Parket Limburg

Persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket bevestigde vrijdagavond het voorval op Extrema Extra. "Op het festivalterrein zijn er sowieso permanent drie parketmagistraten aanwezig. Die zullen het dossier gerechtelijk afhandelen," aldus Strauven.

“Onwezenlijk nieuws", klinkt het bij organisator Ugur Akkus. “Eindelijk mogen we nog eens iets organiseren en dan gebeurt zoiets. Het nieuws kwam echt binnen als bom. Vandaag zijn we met een gemengd gevoel opgestaan: het festival gaat natuurlijk gewoon door maar onze gedachten zijn nog bij die gebeurtenis. Voorlopig kunnen we enkel wachten op de resultaten van het onderzoek.”