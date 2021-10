Parket vraagt één tot vijf jaar cel voor Reuzegommers

Het Openbaar Ministerie wil voor de leden van Reuzegom straffen vorderen die variëren van een geldboete tot gevangenisstraffen tussen een en vijf jaar. Dat blijkt uit een document dat gisteren werd overgemaakt aan alle betrokken partijen, waarvan Het Laatste Nieuws stukken kon inkijken.

“Op het moment dat Sanda Dia uit de put gehaald werd, was zijn doodvonnis al getekend.” Dat was de conclusie van drie onafhankelijke medische experts, dinsdag in de rechtbank in Hasselt. Uit hun rapport bleek dat de ingenieursstudent stierf aan een acuut hersenoedeem als gevolg van een overdosis zout, nadat hij tijdens een doop van studentenclub Reuzegom grote hoeveelheden visolie had moeten drinken.

Daarmee leggen de experts de verantwoordelijkheid voor de dood van Dia volledig bij de Reuzegommers. Gisteren, daags na die bewogen zitting, maakte het Hasseltse parket zijn intenties over aan alle betrokken partijen.

Het Openbaar Ministerie wil de volgende straffen vorderen: een gevangenisstraf tussen een en vijf jaar, een geldboete en/of de ontzetting uit de rechten. Voor alle duidelijkheid, dit gaat slechts om een indicatie in aanloop naar het proces. Mochten er in aanloop van de zitting of tijdens de behandeling nog relevante elementen of getuigenissen aan het licht komen, kan die vordering nog wijzigen.

Welke straf voor wie?

Wie van de achttien beklaagden welke straf riskeert, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van een tiental criteria. Er zal onder meer gekeken worden naar de rol die elke Reuzegommer gespeeld heeft tijdens de doop, zowel in de organisatie als in de uitvoering ervan.

Daarnaast zal ook rekening gehouden worden met “de kennis die de Reuzegommers tijdens de doop hadden van de precaire positie waarin de slachtoffers zich bevonden”. Met andere woorden: beseften ze hoe slecht Sanda Dia en de twee andere schachten eraan toe waren? Daarvoor zal het parket onder meer rekening houden met gerecupereerde berichten uit de gewiste whatsappgroep van Reuzegom. Daarin zei iemand ’s middags al dat Dia “rijp is voor de vuilbak”. Toch duurde het daarna nog meer dan acht uur voor iemand ertoe kwam om hem naar het ziekenhuis te brengen.

“Te lang”, volgens drie onafhankelijke medische experts. “Op het moment dat Sanda Dia aankwam in het ziekenhuis, was hij er al zo slecht aan toe dat hij niet meer gered kon worden.”

Een ander criterium voor de strafmaat is het schuldinzicht dat de Reuzegommers tonen.

Op 22 april worden alle partijen in de zaak-Reuzegom opnieuw in de rechtbank van Hasselt verwacht. Dan zullen de pleidooien plaatsvinden en zal het openbaar ministerie laten weten of het ook effectief geldboetes en celstraffen tussen een en vijf jaar vordert. Het is daarna aan de rechter om te oordelen of de achttien Reuzegommers schuldig zijn en zo ja, welke straffen ze krijgen.