Parket trekt aanklachten tegen Neymar en andere beschuldigden in

Het parket heeft immers beslist alle aanklachten tegen de Braziliaanse stervoetballer en de andere beschuldigden in het proces in te trekken. Het parket had voor Neymar aanvankelijk twee jaar cel en een boete van 10 miljoen euro geëist.

Neymar stond sinds 17 oktober terecht in Barcelona op verdenking van mogelijke fraude bij zijn transfer in 2013 van Santos naar Barça. Naast de 30-jarige aanvaller moesten ook zijn moeder en vader, die ook zijn manager is, voor de rechter verschijnen, net als voormalige Barcelona-voorzitters Josep Bartomeu en Sandro Rosell, gewezen Santos-voorzitter Odilio Rodrigues en nog een handvol andere clubbestuurders.

Het proces werd aangespannen door investeringsmaatschappij DIS. Die beschikte over 40 procent van de transferrechten van Neymar, maar voelde zich bedrogen omdat de officiële transfersom van 57 miljoen euro veel lager was dan de 83 miljoen euro die er werkelijk zou zijn betaald.