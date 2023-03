Parket start onderzoek naar ‘ongepaste feestjes’ van speciale eenheden in kazerne

Het zou gaan om twee verschillende feestjes. Het eerste vond plaats in oktober vorig jaar, na een officieel personeelsfeest. Een klein aantal mensen, agenten van de speciale eenheden maar ook andere personeelsleden van de federale politie, zetten het feest verder de catacomben van de kazerne. Daar werd veel alcohol gedronken, mogelijk was er ook drugs in het spel. Eén van de aanwezigen werd gefilmd terwijl hij naakt door de gangen liep. Na dat incident werden de interne regels rond alcohol verstrengd.

In februari organiseerden enkele agenten een tweede feestje. Ook daar zou sprake zijn geweest van naaktlopen, maar ook van een trio tussen agenten en een personeelslid. Volgens Het Nieuwsblad is daarna een tuchtonderzoek opgestart en zijn intussen minstens drie agenten geschorst, al wil de federale politie dat niet bevestigen. Voor het tweede feestje is ook een opsporingsonderzoek opgestart om na te gaan of er geen strafbare feiten gebeurd zijn.

“De federale politie heeft zowel zelf het parket ingelicht van mogelijk strafbare feiten, alsook de gepaste interne maatregelen getroffen”, zo reageert de federale politie in een mail aan Het Nieuwsblad. “Uit respect voor het geheim van het onderzoek, zullen wij hier niet verder op ingaan.”