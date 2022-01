Parket communiceert niet over resultaten autopsie kleuter Dean (4)

Het lichaam van de vierjarige jongen werd maandagavond in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland. De autopsie vond woensdag plaats door een Nederlandse wetsdokter in Den Haag. Er vond “een scan, schouw en sectie” plaats om de doodsoorzaak vast te stellen, zo meldde de Nederlandse politie eerder.

De resultaten van de autopsie, waarbij het tijdstip van overlijden beter ingeschat kan worden, zijn belangrijk voor het onderzoek. Dave De Kock en zijn vriendin R.W. legden tegenstrijdige verklaringen af en hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard.

De Kock, die in België berecht zal worden voor de ontvoering en dood van Dean, verschijnt vanmiddag ook voor de officier van justitie in Amsterdam, die zal beslissen over zijn overleveringsdetentie. Dat houdt een verlenging in van zijn voorlopige hechtenis in afwachting van een definitieve beslissing over de overlevering aan ons land.

Aanhoudingsbevel

De Belgische en Nederlandse speurders beslisten gisteren op een coördinatievergadering in Bergen op Zoom dat de vervolging van De Kock voor de dood van Dean in ons land zal plaatsvinden, omdat het slachtoffer, de nabestaanden en de verdachte Belgen zijn. Ons land heeft via een Europees aanhoudingsbevel de overlevering van De Kock gevraagd. Het is nog niet duidelijk of De Kock zich zal verzetten tegen de overleveringsprocedure. Als hij dat niet doet kan hij op relatief korte termijn aan de Belgische speurders overgedragen worden, maar bij verzet kan de procedure tot zestig dagen of langer aanslepen.

De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de jongen. Dean werd in België ontvoerd, maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.

Eens in België zal De Kock voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem hier in verdenking zal stellen, vermoedelijk ook op verdenking van moord en ontvoering. Het Oost-Vlaamse parket geeft nog altijd geen details op vraag van de onderzoeksrechter. Die heeft R.W., de Nederlandse vriendin van De Kock, aangehouden op verdenking van moord en ontvoering. Ze werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde. Ze verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die over haar verdere aanhouding zal beslissen.

Het Nederlandse deel van het onderzoek gaat intussen verder en de resultaten ervan worden aan het Belgische gerecht overgedragen.