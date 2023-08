Parijs trekt repressieve kaart tegen crack: kan Brussel er iets van leren?

Net als Brussel worstelen meerdere Europese steden met een crackprobleem. In Parijs vechten ze er al drie jaar tegen, met wisselend succes. ‘Er is niet één wonderoplossing’, zegt expert Alessandro Pirona.

Brussel staat op een trieste manier in de schijnwerpers nu blijkt hoe het crackgebruik er de laatste twee jaar is geëxplodeerd, met steeds meer overlast in (metro)stations en parken als gevolg. Maar een Brussels fenomeen is het niet. “De laatste vijf tot tien jaar zien we dit in meerdere Europese steden zoals in Lissabon, Porto en Parijs. Er komt dan ook meer cocaïne in Europa aan, terwijl het voordien vooral een Amerikaans probleem was”, zegt Alessandro Pirona van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA).

Parijs kampt al ruim drie jaar met een crackprobleem. De wijk Stalingrad, niet ver van Gare du Nord in het 19de arrondissement, werd bijvoorbeeld omgedoopt tot ‘Stalincrack’ omdat er op straat en in de parkjes openlijk crack wordt gebruikt. Boze buurtbewoners maken gewag van agressie en vuilnis.

Ook in de aanpalende arrondissementen 10 en 18 van de Franse hoofdstad zijn er problemen met ‘kampen’ van crackgebruikers die voor overlast zorgen. Sinds 2019, toen de stad ‘Plan Crack’ uitrolde, heeft de politie daarom al meerdere keren ‘crackkampen’ ontruimd. Een van de grootste acties was eind september 2021, toen zo’n honderd drugsverslaafden vanuit de Jardins d’Eole in de wijk Stalingrad met bussen naar de nabijgelegen voorstad Pantin werden verkast. Niet veel later doken zij op aan Porte de La Villette, tot verbolgenheid van de buurtbewoners daar. En inwoners van de wijk Stalingrad laten in de lokale pers optekenen dat er nu opnieuw crackgebruikers in hun quartier verblijven, ondanks de ontruiming.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaf de prefect van Parijs Laurent Nunez in juli 2022 een jaar “om deze dramatische situatie” op te lossen. Een jaar later geeft Nunez toe dat “er hier en daar nog gebruikers zijn in het 18de en 19de arrondissement”. Maar er zijn, zo bericht onder andere de krant Le Figaro, geen grote crackkampen meer zoals ‘crack hill’, het kamp dat tot ongeveer 2019 aan Porte de la Chapelle bestond, het kamp in de Jardins d’Eole of dat aan Square Forceval, dat vorig jaar is ontruimd.

Vorige maand concludeerden de overheidsdiensten en organisaties betrokken bij Plan Crack dan ook dat de inspanningen op medisch, psychosociaal en politioneel vlak een succes blijken. Zo zijn er meer opvangruimtes en onderdak en zijn er meer dealers berecht. Ook grijpt de politie vaker in om te vermijden dat er structurele groepen ontstaan.

Een man in de Jardins d’Eole in de Parijse wijk Stalingrad. De wijk werd omgedoopt tot ‘Stalincrack’ omdat er op straat en in de parkjes openlijk crack wordt gebruikt. Beeld AFP

Buurtbewoners blijken minder opgetogen. Ze melden nog altijd geweld door drugsverslaafden. Frédéric Francelle, woordvoerder van het buurtcollectief Paris 19, geeft toe dat er geen grote kampen meer zijn, maar zegt: “Vlak bij het Stalingradplein komen er ’s avonds nog altijd tot soms een honderdtal gebruikers samen.”

Ook Marine Gaubert van Fédération Addiction zegt dat Parijs nog niet is verlost van openbaar crackgebruik. “Het is dan ook een taai probleem en de verschillende overheden hebben geen oor naar ons voorstel voor een meervoudige aanpak. Ontruimingen verplaatsen het probleem, maar verhelpen de oorzaken en risico’s niet. Zo vinden wij het niet kunnen dat er maar één gebruikersruimte is in deze stad, terwijl we weten dat zulke ruimtes de risico’s voor verslaafden en de buurt flink inperken.”

Ook meer noodopvang, huisvesting, centra voor verslavingszorg, toegang tot ambulante en residentiële ontwenningsprogramma’s en professionele integratie zijn volgens de gespecialiseerde Parijse organisaties cruciaal. “Maar de prefectuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken willen vooral de repressieve kaart trekken, waardoor er onvoldoende schot komt in de psychosociale hulp voor deze mensen. Daarom duikt het probleem telkens weer op”, zegt Gaubert.

Een grote uitdaging voor hulpverleners is bovendien, zo zegt Pirona, dat er geen bewezen medicijn is dat crackverslaafden van hun verslaving af kan helpen, zoals methadon bij heroïneverslaving.

Een bewezen ‘beste aanpak’ is ook niet bekend. “We zouden dat moeten onderzoeken op basis van de ervaringen in meerdere steden”, zegt Pirona. “Maar hoe dan ook is er niet één wonderoplossing. We weten wel dat Berlijn en Lissabon er in het verleden in slaagden openlijk grootschalig drugsgebruik met succes terug te dringen dankzij een geïntegreerde aanpak met onder andere medische en psychosociale hulp en consumptieruimtes. Het gaat namelijk niet alleen over verslaving, maar zeer vaak ook over zware sociale problemen.”

Ook Teun Voeten, auteur van verschillende boeken over drugs, bevestigt dat bijna altijd meerdere problemen in elkaar haken. “Ik ken geen enkele stad die hét recept heeft om dit op te lossen, maar ik zie wel dat Antwerpen, waar ook no-gozones en daklozen zijn, veel minder met dit crackprobleem te maken heeft omdat het naast goede opvang voor daklozen ook fel optreedt tegen op straat slapen en dealen”, zegt hij.

“Je moet echt zorgen dat er geen vaste structuren ontstaan van gebruikers op straat en van dealers. Dus je moet die telkens opbreken. Dat heb ik geleerd van politieagenten in New York. Die stad kende in de jaren tachtig en negentig een crackcrisis. Grand Central Station was één grote daklozen- en gebruikersruimte. Pas door dat op te breken en te voorkomen dat er nog enclaves ontstonden, heeft de stad dat overwonnen.”