Papoea-Nieuw-Guinea krijgt eerste koffieminister ter wereld (en ook een minister voor Palmolie)

Zoals in veel tropische landen is koffie een van de belangrijkste exportproducten van Papoea-Nieuw-Guinea, dat bestaat uit meerdere eilanden en op het hoofdeiland een grens deelt met Indonesië. Tegelijkertijd produceert het slechts 0,6 procent van de wereldhandel. Volgens premier Marape is dat percentage aan de schamele kant en met de aanstelling van Kuli wil hij dat opkrikken.

Nog een weg te gaan

Er zijn zeventien landen die meer koffie verbouwen dan Papoea-Nieuw-Guinea. Het Nationale Onderzoeksinstituut schreef vorig jaar in een rapport dat het land het klimaat en de omgeving heeft voor de productie van meer en betere koffie. Maar op het gebied van logistiek, techniek en kennis heeft de handel nog een weg te gaan. Kuli wacht een immense uitdaging: Papoea-Nieuw-Guinea is een extreem versnipperd land waarvan de inwoners vooral voor hun eigen stam verbouwen en verkopen.

Het rapport vergeleek Papoea-Nieuw-Guinea en de vijf grootste koffieproducenten ter wereld: Brazilië, Vietnam, Colombia, Indonesië en Ethiopië. Van marktleider Brazilië kan het land leren het product op grote plantages te verbouwen in plaats van bij individuele telers, om zo de schaal te vergroten. In Indonesië en Ethiopië leverden investeringen in onderzoek een diverse export op, met meer soorten bonen. De koffietelers in Vietnam slagen erin uit tropisch laagland het uiterste te halen. En de Colombianen gaan goed met hun planten om en maken weinig gebruik van pesticiden.

Het is een aanlokkelijk moment om de productie te verhogen. In geen tien jaar was de koffieprijs zo hoog als nu, voornamelijk doordat productieproblemen in Brazilië tot schaarste leiden op de wereldmarkt. Braziliaanse telers hadden vorig jaar te maken met een venijnige combinatie van droogte en vorst. Nog steeds zijn de gevolgen daarvan niet verholpen. In The Wall Street Journal voorspellen marktanalisten deze week dat de prijs voorlopig hoog zal blijven, en mogelijk zelfs verder stijgt.

Omstreden mandaat

Koffieminister Kuli treedt toe tot een 33-koppig kabinet met een omstreden mandaat. Premier Marape werd eerder deze week herkozen door de bevolking van het eilandenrijk, na een verkiezingscampagne vol geweld en beschuldigingen van fraude.

Ook palmolie, een nog belangrijker exportproduct dan koffie in Papoea-Nieuw-Guinea, krijgt zijn eigen minister in het kabinet. Dat kan goed uitpakken voor de economie, maar lijkt een slechte voorbode voor de natuur. Voor de aanleg van palmolieplantages moet op grote schaal regenwoud worden gekapt.