Papieren vliegtuigje van West-Vlaming Hannes Deweer maakt recordvlucht van 48,5 meter

Hannes leverde de prestatie op het Belgisch kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien. Volgende maand mag hij naar het WK . Niet slecht voor iemand die zich amper enkele dagen voor het BK voor de lol inschreef. “Op YouTube vond ik een aantal filmpjes over hoe je vliegtuigjes het best kan vouwen. Ik heb die vouwtechnieken telkens uitgeprobeerd, maar ik was niet meteen overtuigd. Tot ik een filmpje over dit model vond, en ik meteen merkelijk verder gooide.” In totaal heeft Hannes maar een 30-tal keer gegooid als oefening. “Mijn gooitechniek is vergelijkbaar met het speerwerpen. Het is dus best wel belastend voor mijn arm”, lacht Hannes.