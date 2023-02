CHatGPT, de taalrobot die het antwoord op al uw vragen kent, heeft in amper twee maanden tijd honderd miljoen gebruikers weten te lokken en is de snelst groeiende internetapplicatie aller tijden. Een reis uitstippelen? Een roman samenvatten? Een website ontwerpen? Niets is onoverkomelijk voor de chatbot. Maar hoe deugdelijk zijn de teksten die hij schrijft en de tips die hij geeft? We namen de proef op de som in de klas, op kantoor en tussen de kookpotten.

Keuvelen met ChatGPT is simpel: u surft naar de website chat.openai.com en maakt een account aan. Daarna zoekt u naar de chatfunctie. Let op: er bestaan heel wat valse mobiele ChatGPT-apps, maar die zijn allemaal nep en potentieel gevaarlijk – alleen de website is echt. Maar wat is ChatGPT nu eigenlijk? We vragen het de chatbot gewoon zelf.

ChatGPT: “ChatGPT is een taalmodel dat menselijke taal kan begrijpen en schrijven, omdat het gevoed is met enorme hoeveelheden tekst. Door die training kan het systeem voorspellen welke zin volgt op de vorige zin. Alles is dus gebaseerd op de tekst die het systeem al heeft gezien.”

ChatGPT is getraind met een database van meer dan driehonderd miljard woorden. Als u een vraag stelt, kan de chatbot antwoorden omdat hij al miljarden zinnen heeft gelezen. De teksten komen uit Wikipedia, boeken, wetenschappelijke artikels, gesprekken tussen mensen, databanken...

ChatGPT: “Ik ken wel niet het antwoord op elke vraag. Ik kan teksten schrijven en informatie opzoeken, maar ik ben niet perfect.”

Wat voor teksten kun je schrijven?

ChatGPT: “Nieuwsartikelen, verhalen en fictie, instructies en handleidingen, persoonlijke brieven en e-mails, wetenschappelijke teksten, poëzie, samenvattingen, code, reisschema’s… En nog veel meer. Je kunt ook gewoon met mij praten, want ik onthoud wat je in onze conversatie hebt gezegd.”

ChatGPT is alles tegelijk: een informaticus, een psycholoog, een boswachter en een dichter die een meesterwerk over asbest kan schrijven in de stijl van Shakespeare. Tijd voor zeven tests: hoe kan deze robot uw dagelijkse leven vergemakkelijken?

Aram Schuyes : ‘ChatGPT zal de culinaire sector niet omverblazen, maar dit recept is prima voor een afspraakje. Het is best lekker.’ Beeld Guy Kokken

1. U wilt een sterrenmaaltijd met restjes uit de koelkast

In de koelkast liggen drie tomaten, een groene paprika, parmezaan, melk, rucola, room en kip. In de kast: kruiden, noten, pasta, truffelolie en balsamicoazijn. Ik wil een gerecht maken dat een tweesterrenrestaurant waardig is.

ChatGPT: “Mijn voorstel is een luxueuze tomatenpasta met kip, roomsaus en balsamicoglazuur. Je bakt de kip en maakt een saus van je groenten met melk, tomatenpuree en citroensap. In een andere sauspan laat je room pruttelen en voeg je rucola toe, en in een derde pannetje glazuur je balsamicoazijn. Je verdeelt de pasta over de borden, legt op elke portie een kippenborst en je lepelt de twee sauzen en het glazuur erbovenop. Daar voeg je truffelolie, parmezaanse kaas, verse kruiden en geplette amandelen aan toe. Het volledige gerecht en de precieze hoeveelheden van elk ingrediënt vind je hieronder. In totaal ben je hier zo’n drie kwartier mee bezig.”

Is het een sexy en romantisch gerecht? Zal ik hiermee scoren, ondanks mijn looks?

ChatGPT: “Deze pasta is niet noodzakelijk romantisch, maar het is wel een luxueus gerecht. Het zal indruk maken dankzij de combinatie van de zachte kip en de knapperige amandelen, de rijke tomatensaus en de luxueuze roomsaus. De extra touch van het balsamicoglazuur en de truffelolie maakt dit gerecht een tweesterrenrestaurant waardig.

“Er is geen specifiek gerecht dat als sexy kan worden beschouwd. Het is ook belangrijker om de aandacht te vestigen op de kwaliteit van het eten en de service die je verleent, dan op je uiterlijk. Onthoud dat het het belangrijkst is om zelfverzekerd en trots te zijn op wat je bereidt, ongeacht wat anderen van je denken.”

We laten de pasta bereiden door twee aanstormende talenten: Aram Schuyesmans (30) en Michel Neerinckx (30) van het nieuwe Gentse restaurant Raaf.

Schuyesmans: “Ik denk niet dat je met die pasta snel in de Michelingids zult belanden, zoals de chatbot beweert. ChatGPT is tot veel in staat, maar onze sector zal hij niet meteen omverblazen.

“Het is wel een zeer goed recept voor een afspraakje. Het ligt in de lijn van wat je krijgt bij HelloFresh en consorten: niet te complex, maar ook niet alledaags. Het is in een halfuurtje klaar, en ik vind het best lekker.”

Doet de chatbot ook rare dingen? Een taalrobot heeft geen smaakpapillen.

Schuyesmans: “Ik vind het gek dat ik de rucolabladeren moet laten meekoken met de room – ik zou ze mixen om een groen sausje te krijgen. Van de truffelolie ben ik ook geen fan. Volgens mij was dat gewoon het antwoord van ChatGPT op de vraag om een luxueus gerecht te bereiden: dure truffelolie erop en klaar.

“Voor veel mensen zal het wel een hulp zijn: je tikt in wat je nog in de kast hebt, en je krijgt een eenvoudig recept voorgesteld.”

ChatGPT leert ook voortdurend bij. Zo ging een gesprek viraal waarin een gebruiker een gerecht vroeg met pasta, knoflook en motorolie. Geen probleem voor het taalmodel, dat aanraadde om één eetlepel motorolie toe te voegen wanneer de looksaus al mooi pruttelde. Maar intussen is ChatGPT slimmer: als je hetzelfde recept nu opvraagt, weigert het systeem dat te geven.

2. U wilt dag en nacht nieuwe informatie en goede raad

Is ChatGPT een soort Google op steroïden?

ChatGPT: “Je kunt ChatGPT gebruiken om informatie op te zoeken. Het verschil met een gewone zoekmachine zoals Google of Bing is dat de chatbot zijn informatie uit ingestudeerde teksten haalt en samenvat.”

De jongste generatie gebruikt ChatGPT al dagelijks als zoekmachine. Dyab Abou Jahjah, bijvoorbeeld, is tegenwoordig leerkracht en tweette over een gesprek tussen twee leerlingen. ‘Ik heb mijn oom geholpen zijn garage op te ruimen en hij gaf me wat geld. Is dat haram? Moet ik belasting betalen?’ vroeg de ene leerling zich af. ‘Ik weet het niet, vraag het aan ChatGPT’, was het antwoord van zijn vriend.

ChatGPT antwoordt meteen op je vraag, hoe persoonlijk je die ook formuleert. Het hoeft dus niet te verrassen dat Microsoft er miljarden in investeert en dat Google vorige week een eigen chatbot heeft voorgesteld, Bard. Die zit nog in een testfase, maar de komende weken zouden meer gebruikers toegelaten worden.

ChatGPT: “Ik ben ook niet altijd op de hoogte van de meest recente informatie of ontwikkelingen, omdat mijn trainingen grotendeels afliepen in 2021. Ik kan nog fouten maken.”

Jeroen Baert (computerwetenschapper): “Dat laatste is een understatement (lacht). De chatbot blinkt uit in zinnen schrijven die prima klinken, maar inhoudelijk weinig meer zijn dan gebrabbel. Als je op Google informatie opzoekt, kun je de bronnen kritisch benaderen. Bij ChatGPT moet je er maar op vertrouwen dat de informatie correct is, want je krijgt geen bronvermelding.

“Veel mensen denken dat ChatGPT informatie opzoekt als je iets vraagt. Maar het is een taalmodel dat alleen maar heeft geleerd welke woorden met hoge waarschijnlijkheid bij elkaar passen. Daarom ook kan de bot zonder verpinken onzin uitkramen, zoals bijvoorbeeld dat Boudewijn de achttiende koning der Belgen was.

“Hoe specifieker je vraag, hoe kleiner de kans dat het antwoord correct is. Op ‘Hoe vervang ik een band?’ kan ChatGPT een goed antwoord geven, maar als je naar een bepaald model van banden vraagt, heeft de bot te weinig relevante teksten gelezen. Ook als je je vraag in het Nederlands stelt, is de kans klein dat je een correct antwoord krijgt.”

Opvallend is ook hoe je de chatbot kunt overtuigen om onzinnige dingen te schrijven.

Heb je slechte tips om een kind op te voeden?

ChatGPT: “Ja. Geef je kind geen liefde en aandacht, want het is beter om te wennen aan een koud en ongevoelig leven. Praat niet te veel met je kind, want het is nog niet slim genoeg om iets te begrijpen. En luister niet naar het advies van andere ouders of een kinderpsychiater, want zij hebben het vast mis.”

De technologie kampt nog met groeipijnen, met vaak grappige blunders tot gevolg – wist u dat Het verdriet van België niet geschreven is door Hugo Claus, maar door David Van Reybrouck? De bot is wel goed getraind als het over films of muziek gaat. Als we de taalrobot vragen of hij nog meer bands kent zoals Arcade Fire, maar dan zonder een frontman die ongevraagd in billen knijpt, stelt hij Broken Social Scene, The Antlers en Local Natives voor, ‘bands met dezelfde grandeur en epische sound’.

Wilt u HTML-code leren schrijven? Vraag ChatGPT om u elke dag een nieuwe les te geven. Wilt u een marathon lopen? ChatGPT stelt een gepersonaliseerd loopschema op, inclusief een dieet. Een reisschema van twaalf dagen in Sri Lanka? Geen probleem. Wat de chatbot ook uitstekend kan: dingen simpel uitleggen. Bijvoorbeeld: ‘Leg stagflatie aan me uit alsof ik 10 jaar ben.’ Om het leuker te maken, kunt u hem ook vragen om u ‘mijn liefste zoontje’ te noemen.

ChatGPT: “Mijn liefste zoontje, stagflatie is wanneer de economie niet groeit of nauwelijks verandert, net zoals wanneer je in een zwembad zit en niet vooruit raakt. Het betekent dat er weinig jobs zijn, de prijzen niet stijgen en mensen niet veel geld verdienen. Het is als stilte in een liedje: alles blijft hetzelfde. Een voorbeeld van stagflatie is als er weinig nieuwe bedrijven worden opgericht, weinig nieuwe banen worden gecreëerd en mensen nauwelijks meer geld verdienen dan een paar jaar geleden.”

3. U wenst een diploma zonder te zweten

Leerkrachten laten ons weten dat ChatGPT voor hen examenvragen verzint of opfrist, en zelfs taken kan verbeteren. Academici laten de chatbot lange teksten vertalen en samenvatten om sneller academische literatuur te kunnen verwerken.

Mauro Michielsen (voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel): “ChatGPT is gemeengoed geworden bij scholieren. Scholen proberen het gebruik ervan te verbieden, maar het is een technologie die niet zal verdwijnen: we leren beter er verantwoord mee om te gaan.

“Sommige leerkrachten hebben dat begrepen. Ze geven hun leerlingen taken waarin ze de website móéten gebruiken. ‘Haal de foutjes uit het antwoord’, luidt de opdracht dan. Zo leer je kritisch na te denken over AI.”

Waarvoor gebruiken jullie ChatGPT?

Michielsen: “Je kunt hem samenvattingen of essays laten schrijven, maar door de taalfouten val je snel door de mand. Je moet alles dubbelchecken. Daarom gebruiken veel scholieren ChatGPT als een inspiratiebron. Iemand uit het KSO vertelde me dat hij zo ideeën opdoet voor een creatieve taak, iemand anders vertelde me dat hij ChatGPT examenvragen laat opstellen op basis van de lessen. Het is een hulpje om beter te kunnen leren.”

We vragen de robot om zich te gedragen als een uitmuntende leerling van 15 jaar. Hij moet het middeleeuwse gedicht Karel ende Elegast lezen en er lessen uit trekken die vandaag nog relevant zijn.

ChatGPT: “Het verhaal gaat over Karel’s (sic) bezoek aan een nachtelijk feest onder de bevolking en hoe hij door Elegast, een dief die hem bevrijdt van een tovenaar, beschermd wordt. Het thema van het gedicht is sociale ongelijkheid en het belang van rechtvaardigheid, waarbij Karel en Elegast als tegenpolen worden geportretteerd. De boodschap van Karel ende Elegast is nog steeds relevant vanwege het belang van rechtvaardigheid en het uitdrukken van onvrede over sociale ongelijkheid.”

Niet onaardig. ‘ChatGPT zal veel veranderen in het onderwijs’, voorspelt hoogleraar onderwijskunde Martin Valcke in De Tijd. ‘Leerkrachten moeten nu bijna alle leerdoelen ter discussie stellen, want de leerling thuis een samenvatting laten maken, heeft weinig zin meer.’

In een intern document van het gemeenschapsonderwijs over ChatGPT staat: ‘Plagiaatsoftware slaagt er nog niet in om een onderscheid te maken tussen eigen werk en AI-gebaseerde teksten.’ De oplossing: lesgeven over en met de chatbot. ‘En als je twijfelt over de authenticiteit van het werk van een leerling, kun je het vergelijken met vorig werk.’

Omdat ChatGPT het Nederlands niet vlekkeloos beheerst, kunnen leerkrachten maar beter op anglicismen letten, woorden en zinsconstructies onder invloed van het Engels die geen correct Nederlands zijn. ‘Karel’s bezoek’ in het bovenstaande voorbeeld moet bijvoorbeeld ‘Karels bezoek’ zijn.

De pedagogen van het gemeenschapsonderwijs raden leerkrachten ook aan om een persoonlijke touch te vragen. Maar dan onderschatten ze de kracht van ChatGPT. Als een 15-jarige een fan is van superheldenfilms, en hij vraagt de chatbot om de boodschap van Karel ende Elegast te verbinden met een film van DC Comics, dan krijg je iets als het volgende:

ChatGPT: “Een modern voorbeeld van de boodschap uit het gedicht vind je in de film The Dark Knight uit 2008, die het verhaal van de superheld Batman vertelt en de strijd van rechtvaardigheid en corruptie aankaart. Net als Karel ende Elegast toont The Dark Knight hoe het noodzakelijk is om op te staan tegen onrecht en te werken aan een eerlijker samenleving.”

Ook aan de universiteit is ChatGPT ingeburgerd.

Edouard (student burgerlijk ingenieur): “Ik gebruik de tool elke dag om taken te schrijven. Opdrachten waar we enkele dagen tijd voor krijgen, plak ik in het systeem en het is antwoord is bijna altijd nagenoeg perfect. Onderzoeksrapporten van twee à drie bladzijden over technische thema’s, of zelfs delen van je eindverhandeling? Geen probleem, zeker niet als de opdracht in het Engels is.

“Professoren kunnen sommige taken niet meer geven, want het is zeer lastig te achterhalen of er sprake is van plagiaat. Zo worden we wel lui, maar toch doen we het, want het is te verleidelijk.”

Er wordt hard gewerkt aan programma’s die kunnen nagaan of een tekst al dan niet door ChatGPT geschreven is, maar in de tussentijd moeten lesgevers op hun buikgevoel afgaan. De Universiteit Antwerpen onderzoekt nu of een student de chatbot heeft gebruikt heeft om een paper te schrijven, omdat hij wel erg weinig bronnen heeft vermeld.

ChatGPT scoort overigens meer dan behoorlijk op universitaire examens. De voorbije weken haalde het een voldoende op examens van de richtingen geneeskunde en rechten, en gemiddeld 80 procent op de examens in de master bestuurskunde van de prestigieuze Amerikaanse Wharton Business School. Maar de wiskundige capaciteiten van de chatbot zijn ondermaats: hij maakt rekenfouten die zelfs in het secundair onderwijs niet door de vingers worden gezien.

Ive Marx (hoogleraar sociaal beleid UAntwerpen): “Ik heb de chatbot enkele complexe vragen gesteld over mijn onderzoeksdomein. Wat zijn de oorzaken van armoede bij werkende mensen? Wat is een goed beleid om dat op te lossen? Waarom hebben de vakbonden minder leden? De antwoorden zijn echt goed, vaak beter dan die van mijn masterstudenten na vier jaar opleiding. Bovendien is het Engels foutloos. Het heeft me weggeblazen.”

Maar de chatbot is niet geschikt voor wetenschappelijk onderzoek, want hij verzint volgens veel academici bronnen en referenties.

Marx: “Veel hangt af van je vakgebied. Ik had een discussie met ChatGPT over uitkeringen en financiële steun voor de armen, en ik vroeg naar internationale wetenschappelijke bronnen. Hij gaf niet alle bronnen die ik had gewild, maar wel veel goede referenties.”

Zal de chatbot uw lessen en examens veranderen?

Marx: “Ik geef al jaren een mondeling examen waarbij studenten alles mogen gebruiken – hun notities, Google, enzovoort. Met ChatGPT krijg je in tien seconden een genuanceerd antwoord. Ik zal dus nog meer moeten doorvragen, want ik wil zeker weten dat de student begrijpt wat hij of zij beweert. Ik zal wel snel in de gaten hebben of iemand heeft nagedacht over het antwoord. Maar papers en opdrachten behoren mogelijk tot het verleden.”

Geen huiswerk meer!

Marx: “De leerkrachten kunnen niet anders dan die technologie omarmen. Toen de rekenmachine gemeengoed werd, hoorde je ook dat dat het einde van het menselijk intellect betekende. Niet, dus. ChatGPT is het begin van een revolutie, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Die technologie zal ons vooruithelpen.”

Sarah Hertens: ‘De wachtlijsten bij relatietherapeuten zijn lang. Dit systeem kan mensen voorlopig helpen.’ Beeld Joris Casaer

4. U wenst een relatietherapeut

Mijn partner zit vaak stiekem op mijn smartphone. Hoewel ik niets te verbergen heb, voel ik me daar niet comfortabel bij.

ChatGPT: “Het is belangrijk dat probleem aan te pakken, aangezien het een teken kan zijn van diepere vertrouwensproblemen in de relatie. Ik raad je aan om open te communiceren: laat je partner weten hoe je je voelt als ze door je telefoon gaat. Probeer het gesprek rustig en respectvol te benaderen, maar bepaal duidelijk je grenzen. Op langere termijn kun je proberen samen jullie onderlinge vertrouwen op te bouwen en te investeren in jullie relatie, bijvoorbeeld door geregeld dates, vakanties en qualitytime in te plannen in de agenda. Als de situatie blijft wringen, overweeg dan relatietherapie.”

Wat moet ik haar precies zeggen?

ChatGPT: “Het is maar een voorbeeld, maar ik stel voor: ‘Ik begrijp dat je je zorgen maakt, maar ik heb ook recht op privacy.’ Of: ‘Ik probeer niets voor je te verbergen, maar ik heb ook persoonlijke ruimte nodig.’”

Ze denkt nu dat ik iets te verbergen heb en ligt te huilen in de badkamer.

ChatGPT: “Als je partner een moment voor zichzelf nodig heeft, is het belangrijk om dat te respecteren en haar wat ruimte te geven. Als ze klaar is om te praten, probeer dan zonder oordeel naar haar zorgen en gevoelens te luisteren. Laat haar zien dat je er bent om haar te steunen, dat je haar zorgen begrijpt en dat je niets verbergt. Als je iets hebt gedaan dat heeft bijgedragen aan haar verdriet, verontschuldig je dan en onderneem stappen om het weer goed te maken. Verzeker haar van je liefde en toewijding aan de relatie, en werk samen om een oplossing te vinden.”

Sarah Hertens (relatietherapeut uit Blind getrouwd op VTM): “Ik ben aangenaam verrast. Het systeem geeft concrete tips, maar behoudt het overzicht: er zijn in een relatie geen wonderoplossingen, het is een werk van lange adem. Bovendien is de stap naar een relatietherapeut voor veel mensen best groot en zijn de wachtlijsten lang, dus dit systeem kan hen voorlopig helpen.”

Is het concurrentie voor jullie?

Hertens: “Zeker niet. De chatbot geeft alleen de theorie: wat kun je doen als er een probleem is in een relatie? Hij zegt bijvoorbeeld terecht dat je beter geen ruzie maakt als je emotioneel bent. Maar mensen blijven mensen. Een therapeut kan je leren hoe je goede raad in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.”

Filip Geelen (seksuoloog uit Blind getrouwd): “Uit onderzoek blijkt dat contact met een therapeut meer succes garandeert. Het is positief dat de bot voorstelt om in relatietherapie te gaan als je nood hebt aan meer dan algemene info, want zijn antwoorden komen recht uit een handboek.”

Hertens: “Hij gaat niet in op de onderliggende problemen: zijn er familiale problemen? Jeugdtrauma’s of andere factoren? Het blijft oppervlakkig, maar het is wel een uitstekende eerste stap. Dat kan voor veel koppels misschien al volstaan om elkaar beter te begrijpen en de ruzies niet te doen escaleren.

“ChatGPT zet alle tips mooi op een rijtje. Therapeuten kunnen soms in de breedte blijven hangen, want alles is genuanceerd (lacht). Maar eigenlijk is het goed om gewoon vijf stappen op te schrijven, als houvast.”

5. U wenst een cadeau en een boodschap voor uw jarige mama

Ze is 73, welk cadeau moet ik haar geven?

ChatGPT: “Wat dacht je van een huidverzorgingsset, een dagervaring in een spa, een kookboek of een kookcursus? Je kunt ook juwelen cadeau geven, een slimme speaker met spraakbediening of een gepersonaliseerd fotoalbum.”

Waarom stel je een slimme speaker voor?

ChatGPT: “Dat kan een handig en praktisch cadeau zijn voor een zeventiger. Een speaker kan helpen bij dagelijkse taken zoals muziek afspelen, de agenda bijhouden, het weerbericht raadplegen of berichtjes sturen. De spraakfunctie is nuttig voor mensen die moeite hebben met het gebruik van apparaten met knoppen en schermen.”

Welk model moet ik kopen?

ChatGPT: “Ik als AI heb geen voorkeur, maar veel gebruikers zijn tevreden met de Amazon Echo of de Google Nest Audio.”

Bedankt. Ik heb nog een lieve boodschap nodig voor op het kaartje. Ik spreek haar aan als ‘Ma’. Je kunt vermelden dat we allebei van klassieke muziek houden, dat haar kleindochter Emma heet, en dat ze elke week met veel plezier naar een boekenclub gaat. De boodschap moet zo pathetisch zijn dat mijn moeder een traantje laat.

ChatGPT: “Lieve Ma. Op deze speciale dag wil ik je laten weten hoe dankbaar ik ben voor alles wat je voor mij en voor ons gezin hebt gedaan. Je bent een onvoorwaardelijke steun en een bron van liefde en wijsheid voor ons allemaal. Ik ben zo trots op wie je bent en alles wat je hebt bereikt in je leven.

“Ik wil ook speciaal vermelden hoeveel ik geniet van onze gesprekken over klassieke muziek en hoe we samen kunnen genieten van de mooie klanken. Ik weet ook hoe belangrijk je boekenclub voor je is en hoeveel plezier je daar elke week hebt. Ik ben blij dat je vriendinnen hebt die je steunen en met wie je samen kunt lachen.

“Emma en ik wensen je een heel gelukkige verjaardag vol liefde, gezelligheid en veel gelach. We hopen dat deze dag alles is wat je had gehoopt en meer, en dat je weet hoeveel je voor ons betekent. We houden van je en zijn zo dankbaar voor alles wat je voor ons doet. Met veel liefde en dank, [Je naam].”

Jeroen Van den Brandt: ‘ChatGPT kan nuttig zijn als ondersteuning, als de chatbot bijkomend advies geeft op basis van het medisch dossier van de patiënt.’ Beeld ID/Bart Dewaele

6. U wenst tijd uit te sparen op kantoor

Joseph El Bacha (deskundige communicatie, federaal parket): “Ik laat ChatGPT mijn e-mails lezen en vraag een antwoord op maat. Ik lees alles na, maar vaak moet ik slechts minimale aanpassingen aanbrengen.

“Voor de interne communicatie bezorg ik ChatGPT enkele kernwoorden, waarna hij een vlot leesbare tekst levert. Omdat we een tweetalige dienst zijn, laat ik mails en interne teksten ook vertalen. Ik schat dat ik zo de helft van mijn werktijd uitspaar.”

Edelhart Kempeneers (medisch directeur Attentia): “Een preventieadviseur die een wervende tekst wil schrijven over het correcte gebruik van branddeuren, kan dat gewoon aan ChatGPT vragen. Maar als het over een onderwerp gaat waar specifieke wetgeving voor geldt, doet het programma maar wat. Het verwijst naar wetteksten die niet bestaan of geeft verkeerde informatie, maar wel vloeiend verwoord. Gelukkig wordt eraan gewerkt. Als ik nu vraag wat het nieuwe KB over re-integratie in België inhoudt, antwoordt het: ‘Ik ben helaas niet op de hoogte van het huidige beleid in België, aangezien mijn kennis is bevroren op 2021 en ik geen toegang heb tot het internet.’”

Ik vraag ChatGPT daags vóór een interview om zich als een Humo-journalist te gedragen. Ik speel zelf voor Rudi Vranckx of Geert Noels. Zo komen er interessante vragen en onderwerpen naar boven waar ik nog niet op was gekomen. Engelstalige journalisten laten hun teksten vóór de publicatie ook nakijken op feitelijke fouten en grammaticale slordigheden. In het Nederlands is de bot daar nog niet sterk genoeg voor.

Nicholas D’Hondt (marketingbedrijf Upthrust): “Wij laten onze onlinelezingen eerst via een ander AI-medium omzetten naar geschreven tekst. Daarna laten we ChatGPT die tekst herschrijven naar een leesbaar artikel voor onze website. We vragen de bot daarna om posts te verzinnen voor onze sociale media. We kunnen zonder problemen twintig advertentieteksten laten schrijven, en onze marketeer kan er dan de beste uitkiezen. We kunnen campagnes nu drie keer sneller uitwerken, en we hebben al minstens honderd campagnes uitgewerkt met de hulp van AI.”

De grote kracht van de chatbot lijkt in samenvatten en herschrijven te schuilen. Steeds meer bedrijven gebruiken de tool daarom tijdens vergaderingen: ChatGPT kan van notities een prima samenvatting maken.

Bart Permentier (IT-consultant): “Het helpt als je ChatGPT uitdrukkelijk zegt welke rol hij moet spelen. Iets als: ‘Gedraag je als een ICT-ontwikkelaar en als iemand die professioneel codes nakijkt. Ik zal je codes geven, en jij helpt mij door fouten in de codes te identificeren.’

“De chatbot helpt me ook om op basis van weinig informatie een mail voor klanten te schrijven. Als technici van een bedrijf bijvoorbeeld weinig info in hun verslagen opnemen – ‘waterpomp werkte niet, motor gekuist, klep vervangen, probleem opgelost’ – dan kan ChatGPT daar toch een professionele en vlotte e-mail van maken.

“Dat kun je in bijna alle sectoren doen. Mijn vrouw werkt in de medische verkoopsector en laat de chatbot termen begrijpelijk uitleggen of professionele mails vertalen.”

Oplettende lezers weten meteen: ChatGPT kan het spammers ook makkelijker maken om overtuigende mails op te stellen waarmee ze mensen kunnen oplichten. U bent dus gewaarschuwd.

7. U wenst een medische diagnose

Ik heb al twee dagen barstende hoofdpijn. Alle huisartsenpraktijken in de buurt hebben een patiëntenstop ingelast. Help!

ChatGPT: “Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben, waaronder stress, slaapgebrek, vermoeide ogen, uitdroging of sinusitis. In sommige gevallen kunnen ze wijzen op een ernstige onderliggende aandoening, zoals een hersenschudding, meningitis of een hersentumor. Je kunt proberen om meer water te drinken, te rusten, pijnstillers te gebruiken en harde geluiden of fel licht te vermijden.

“Als uw hoofdpijn aanhoudt of verergert, of als je andere symptomen ervaart zoals koorts, nekpijn of verwardheid, raad ik je aan zo snel mogelijk medische hulp in te roepen. Een juiste diagnose en juiste behandeling kunnen alleen worden gegeven na een grondige evaluatie door een zorgverlener.”

Een hersentumor? Kun je me geen diagnose bezorgen op basis van wat vragen?

ChatGPT: “Nee, mijn excuses, maar als een taalmodel ben ik niet in staat om een onderzoek uit te voeren of een correcte diagnose te stellen. Ik raad u ten zeerste aan om medische hulp in te roepen, zelfs als dat betekent dat u naar een ander gebied of land moet reizen.”

Beste robot, ik ben echt wanhopig. Kun je bepaalde dingen niet uitsluiten?

ChatGPT: “Goed, ik kan wel enkele vragen stellen om de mogelijke oorzaken van uw hoofdpijn te achterhalen, maar alleen een zorgverlener kan uw aandoening nauwkeurig vaststellen.”

ChatGPT vraagt me hoe ernstig de pijn is op een schaal van 1 tot 10. Is de hoofdpijn constant? Waar zit de pijn precies? Heb ik andere symptomen? Heb ik meer stress dan normaal, slaap ik moeilijker, heb ik minder honger?

ChatGPT: “Op basis van uw antwoorden is het mogelijk dat uw hoofdpijn verband houdt met stress, angst of veranderingen in uw slaappatroon of dieet. U kunt verlichting vinden door een gezond dieet aan te houden, ontspanningstechnieken zoals meditatie of yoga te beoefenen, geregeld te bewegen of pijnstillers zoals paracetamol te gebruiken.”

Oef, geen hersentumor dus? Mijn oom is eraan gestorven.

ChatGPT: “Op basis van de informatie die u hebt verstrekt, is het onwaarschijnlijk dat uw hoofdpijn wordt veroorzaakt door een hersentumor. Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt, vooral als u een persoonlijke of familiegeschiedenis van die aandoening hebt. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de meeste hoofdpijn niet wordt veroorzaakt door een hersentumor en dat er veel andere oorzaken zijn die veel waarschijnlijker zijn.”

Dank je wel, robot. Ik zal meer slapen en nooit meer een Pfizer-vaccin laten inspuiten, want dat helpt natuurlijk ook niet.

ChatGPT: “Opgelet, de Covid-19-vaccins, waaronder het Pfizer-BioNTechvaccin, zijn uitgebreid bestudeerd en er is aangetoond dat ze veilig en doeltreffend zijn bij het voorkomen van Covid-19. Het is belangrijk om te onthouden dat de voordelen van een vaccinatie tegen Covid-19 ruimschoots opwegen tegen de risico’s of bijwerkingen.”

Jeroen Van den Brandt (voorzitter huisartsenkoepel Domus Medica): “De feitelijke informatie klopt, en ik zou de meeste adviezen óók geven. De chatbot stelt courante vragen en verwijst je door naar een hulpverlener. Google maakt mensen bang voor uitzonderlijke aandoeningen, maar ChatGPT doet naar mijn gevoel wel het omgekeerde: het stelt je té gerust. Een goede huisarts sluit eerst de ernstigste mogelijkheden uit en is ook alert op het ‘niet-pluisgevoel’. De chatbot mist die intuïtie.”

Het viel professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) op dat de chatbot snel naar medicatie verwijst. Mogelijk omdat hij veel Amerikaanse teksten heeft gelezen, want in de VS worden veel meer pillen geslikt.

Van den Brandt: “Inderdaad. ChatGPT houdt ook geen rekening met de voorgeschiedenis van de patiënt – hij vraagt bijvoorbeeld niet welke medicatie je gebruikt. We weten voorts niet welke bronnen de chatbot raadpleegt. Je merkt ook dat het geen gerichte vragen zijn, het is veeleer een samenraapsel.

“We moeten dringend nadenken hoe huisartsen daar het best mee omgaan, want ChatGPT zal niet verdwijnen. Het kan wel nuttig zijn als ondersteuning, als de chatbot bijkomend advies geeft op basis van het medisch dossier van de patiënt. Die kan bijvoorbeeld verbanden leggen die de arts niet meteen ziet. Maar daarvoor moet de technologie eerst transparanter worden. Alle teksten die het systeem gebruikt, moeten wetenschappelijk getoetst zijn.”

