‘Papa, ik ga dood’: jongen (7) met ondraaglijke pijn in ziekenhuis na aanraking zeeanemoon

Een week na de gebeurtenissen zien de verwondingen er nog steeds vrij heftig uit, in die mate dat de ouders van de jongen een afspraak hebben gemaakt met het brandwondencentrum om te bekijken hoe het littekenweefsel kan worden aangepakt.

“Ik doe graag het verhaal in het belang van andere ouders en kinderen, want dit hadden wij ook nooit zien aankomen”, getuigt de vader. “We genoten van onze laatste dag vakantie op het strand van Le Barcarès aan de Middellandse Zee in het zuiden van Frankrijk toen het gebeurde.

“Hij kwam krijsend - ik heb een kind nog nooit zo horen schreeuwen - uit het water gespurt met zijn oor op zijn schouder. Ik ben osteopaat en dacht eerst dat hij zijn nek had bezeerd tijdens het duiken.”

“We konden niet meteen iets zien, maar hij bleef maar krijsen. We hebben hem op zijn rug gelegd en toen zag je dat zich een patroon begon af te tekenen op de huid. Eerst trokken we naar de reddingspost op het strand, maar daar zat een 16-jarige student met een bijbaan die van niks wist. Ook bij de apotheek hadden ze geen idee wat er aan de hand was.

“Als je kind het zo uitschreeuwt van de pijn en ‘papa, ik ga dood’ roept, dan slaat de angst je om het hart. Ik ben met hem terug naar zee gegaan om hem af te spoelen, want ik had gehoord dat dat een goed idee was bij kwallenbeten. Op Google had ik ook gelezen dat azijn de pijn kon verzachten.”

Toen de verwondingen paars begonnen uit te slaan, trok het gezin naar het ziekenhuis van Perpignan. “Zijn oor was intussen ook tweeënhalf keer zo dik als normaal, zijn huidplooien waren opgezwollen en het leek alsof zijn nek krom stond”, vertelt zijn vader.

“De arts heeft een toxicoloog gebeld en die kon op basis van foto’s die we hebben doorgestuurd vrij snel een diagnose stellen. Je ziet namelijk het patroon van die tentakels van de zeeanemoon op zijn huid staan. Hij heeft ons ook gezegd welke zalf we moesten smeren en dat het allemaal zal genezen zonder littekens. We moesten gewoon uit de zon blijven.”

Een week later is wel duidelijk dat het helemaal niet zo goed geneest. “De situatie werd zelfs alleen maar erger. In het ziekenhuis heeft hij ’s nachts voortdurend overgegeven. Echt, was hij een paar jaar jonger geweest, had hij het mogelijk niet gehaald. Een week later is hij hersteld, met uitzondering van de littekens die je ziet.”

Zeeanemonengif

“Zeeanemonen zijn neteldieren. Het komt niet zo vaak voor dat zwemmers er mee in contact komen, omdat zeeanemonen zich doorgaans op de bodem of een rots hebben vastgehecht en niet migreren. Dat is anders bij kwallen, die zich wel in het water voortbewegen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven).

“Wanneer je er als zwemmer mee in contact komt, voel je een tinteling, het gevolg van contact met een cel die als een harpoen naalden in je huid afschiet en toxines afscheidt die de symptomen kunnen verklaren.

“Het gif van een zeeanemoon is wereldwijd goed bestudeerd”, zegt Tytgat. “Er zijn drie belangrijke componenten: je hebt enzymen die de cellen kunnen kapotmaken, die je ook in slangengif terugvindt. Daarnaast heb je eiwitten die ook toxisch zijn voor cellen en een pijnreactie uitlokken. Ten slotte heb je neurotoxines, opnieuw een ander soort van eiwitten, die in je lichaam een reactie uitlokken, waardoor je zoals bij hete pepers in vuur en vlam staat.

“Al die toxische eiwitten helpen elkaar om dat gif in je hele lichaam te verspreiden. Daardoor ervaar je ook heel veel pijn.”

Beeld ThinkStock

“Klassieke pijnmedicatie als paracetamol helpt niet”, zegt de professor. “Wanneer je een aanraking met een zeeanemoon hebt gehad, kun je de plaats waar je bent geneteld het beste in een emmer met warm water zetten omdat die capsaïcinereceptoren, die je dus ook in chilipepers vindt, warmtegevoelig zijn. De pijn ebt daardoor weg, maar zolang die toxines aanwezig zijn, komt die pijn ook terug.

“Een lichtzure oplossing, zoals citroen, kan ook helpen om de pijn tijdelijk weg te nemen. Ooit was ik op een wetenschapscongres op Hawaï en daar heb ik gezien dat mensen die werden geneteld onder een heel warme douche gingen staan en urineerden. Niet verrassend: elke lichtzure oplossing helpt tijdelijk.”

“Overigens gaan die toxines na een tijd ook kapot. Zonder complicaties is een slachtoffer na één à twee dagen weer oké. Maar als je rond de hartstreek bent geneteld, dan loop je groot risico. In Australië zijn bijvoorbeeld al mensen gestorven als gevolg van hartritmestoornissen. Zeeanemonen zijn allesbehalve onschuldige vriendjes.”

Een echt geneesmiddel tegen het gif van zeeanemonen bestaat voorlopig niet. Ruim tien jaar geleden stonden Tytgat en zijn team in het farmacologisch vakblad The FASEB Journal met de ontdekking dat je met de gifcocktail van zeeanemonen ook nieuwe pijnstillers kan ontwikkelen. “Ik heb daar een patent op genomen en met dat patent kun je een zalf op de markt brengen waarin een antagonist van die capsaïcinereceptoren zit. Als je dan op de plaats waar je bent geneteld die zalf smeert, zou dat de symptomen moeten terugdringen. Helaas is het nog niet verkrijgbaar in de apotheek. Mijn hoop is om een farmaceutisch bedrijf te vinden dat met mij in zee wil gaan om dit op de markt te brengen.”