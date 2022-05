Panos onder vuur na foto’s van bergen koffiekoeken in vuilnisbakken

De beelden verschenen zondagavond voor het eerst in een Antwerpse Facebookpagina. Een handvol grote vuilbakken in de Antwerpse winkelstraat Meir, tot over de rand gevuld met overschotten van het Panos-filiaal. De foto’s werden door heel wat mensen op ongeloof en woede onthaald. “Je zal maar honger hebben en dan dit te zien krijgen”, schrijft iemand in de Facebookgroep. “Waarom worden de overschotten niet aan daklozen in de buurt gegeven?”, vraagt iemand anders.

Panos reageerde zelf al op de beelden. Via verschillende sociale media erkent het bedrijf dat het “geen fraai beeld” is, maar Panos benadrukt ook dat er bij dagverse producten altijd “een klein voedseloverschot" zal zijn. Tachtig procent van de Panos-filialen werkt al samen met Too Good to Go, een voedselplatform waarop overschotten worden verkocht, zegt het bedrijf. En er wordt gestreefd naar honderd procent.

Dit is inderdaad geen fraai beeld. Er zal helaas steeds een klein voedseloverschot zijn bij dagverse producten. We beperken dit zoveel mogelijk door vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast werkt 80% van onze winkels met Too Good To Go. — Panos (@PanosBelgium) 23 mei 2022

Moederbedrijf La Lorraine verduidelijkte op Radio 2 ook nog dat het om “heel erg beperkte hoeveelheden” gaat. “In al onze winkels is het overschot beperkt tot 1,5 tot 2 procent van wat er in totaal verkocht wordt”, aldus een woordvoerder. Er volgt wel nog een gesprek met de uitbater van het Antwerpse filiaal, naar aanleiding van de foto’s.

‘Laakbaar’

Voormalige medewerkers van Panos laten via sociale media dan weer weten dat het personeel geen overschotten mee naar huis mag nemen. Het moederbedrijf bevestigt dat ook aan Radio 2. “Het is een standaardpraktijk die ook gebruikelijk is bij andere bakkers, supermarkten en winkels.”

“Laakbaar”, zo betitelt het kabinet van schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Tom Meeuws (Vooruit) de praktijken van Panos. “Op stedelijk niveau werken we samen met Foodsavers. Die organisatie haalt voedseloverschotten op bij winkels en verdeelt die via 25 noodhulpinitiatieven. Vorig jaar ging het in totaal om 363 ton bij de veilingen in Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver én bij de supermarkten, het merendeel bij Colruyt.”