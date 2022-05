Paniek in VS door tekort aan babymelk: het regent wanhopige berichten

Het regent wanhopige berichten in moedergroepen op Amerikaanse sociale media. “Ik heb nog een voorraad voor drie dagen!” schrijft een vrouw in een recent opgerichte Facebook-groep waar moeders babyvoeding delen en doorverkopen. ‘Ik heb overal in mijn regio en online gekeken, niets gevonden”, staat boven de foto van het blik melkpoeder waar ze met grote spoed naar op zoek is.

Een vrouw heeft haar baby al een keer laten wennen aan andere voeding omdat haar eerste keus niet meer te krijgen was − nu kan ze de nieuwe melk ook niet meer vinden. De berichten zijn soms radeloos. “Dit is de enige voeding die mijn baby kan nemen zonder te worden opgenomen in het ziekenhuis. Help alsjeblieft.”

Kinderartsen adviseren moeders om zoveel mogelijk borstvoeding te geven, maar in de Texaanse stad San Antonio, waar de nood het hoogst is, zijn er veel vrouwen met slecht betaalde jobs zonder veel zwangerschapsverlof of mogelijkheden om te voeden of kolven tijdens het werk. Anderen proberen wanhopig de baby weer aan de borst te krijgen.

Rantsoeneren

De Amerikaanse retailmarkt had al te maken met leveringsproblemen, personeelstekorten en hoge inflatie. Ook de aanvoer van babymelk had daar last van. De eerste problemen ontstonden al vorig jaar, volgens Datasembly-CEO Ben Reich, en zijn sindsdien alleen maar groter geworden. In februari is ook nog een fabriek van producent Abbott in Michigan stilgelegd nadat vier baby’s die melk uit de fabriek hadden gedronken ziek waren geworden van bacteriële infecties. Twee baby’s overleden.

Winkelketens als Walmart en Target rantsoeneren de voorraden om te voorkomen dat paniekerige ouders hamsteren. Ouders klagen dat ook online de blikken razendsnel zijn uitverkocht. Op eBay en Facebook gaan de blikken voor het dubbele van de prijs van de hand. Vooral gespecialiseerde voeding voor kinderen met medische problemen is moeilijk te vinden.

Artsen waarschuwen dat het meestal geen goed idee is om kleintjes dan maar koemelk te geven. Als ze daar nog niet aan toe zijn, kan het de ontwikkeling van de baby schaden. Ook waarschuwen dokters dat online gedeelde tips over doe-het-zelfvoeding niet te vertrouwen zijn. Sommige ouders melden dat ze de voeding verdunnen − ook dat kan schadelijk zijn, omdat de baby niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Ook het Congres begint zich ermee te bemoeien. De Democratische senator Kirsten Gillibrand wil extra geld vrijmaken voor lactatiedeskundigen die moeders vanuit ziekenhuizen en gemeenschapscentra kunnen helpen met borstvoeding.

Republikeins Congreslid Elise Stefanik wijst beschuldigend naar president ‘lege-schappen-Biden’. Hij heeft te weinig gedaan om het tekort aan te pakken, vindt zij. Biden heeft inmiddels een vergadering belegd met producenten van babyvoeding en hen op het hart gedrukt zoveel mogelijk te produceren.