Paltrow trakteert (niet) en advocate lijkt wel gretige fan: 6 opvallende momenten in het proces rond Gwyneth Paltrow

Hoewel het slechts een proces over een al bij al banaal skiongeluk was, trok de juridische strijd tussen actrice en onderneemster Gwyneth Paltrow en Terry Sanderson, een 76-jarige gepensioneerde optometrist, wel de aandacht van de wereld.

Sanderson klaagde Paltrow aan, beweerde dat haar roekeloosheid het ongeluk op de piste veroorzaakte en zei dat Paltrow hem achterliet met vier gebroken ribben en een hersenschudding. Paltrow eiste een symbolische 1 dollar en advocaatkosten, omdat Sanderson van achteren op haar ingeskied kwam.

We zetten enkele van de belangrijkste momenten van het proces voor u op een rij:

• Getuigenis lijkt op meet-and-greet

De ondervraging van Paltrow door haar eigen advocate leek bij momenten wel een ontmoeting tussen een ster en haar fan. “Je droeg een skibril en een helm, en zag eruit zoals iedereen op de skipiste?”, vroeg de advocate, eraan toevoegend “hoewel, wellicht zag je er beter uit in je skioutfit”.

Nadien vraagt ze Paltrow hoe groot ze is. “Ik ben net geen meter 77", antwoordt die. “Ik ben zo jaloers”, reageert de (kleinere) advocate.

Bekijk de opmerkelijke ondervraging

• Halve dag skiën verloren

Toen Paltrow tijdens het proces werd gevraagd hoe ze had geleden als gevolg van de crash in 2016, zei ze: “Nou, we verloren een halve dag skiën.”

Het moment werd alom bespot op sociale media. Zeker toen bleek dat de kosten van een volledige dag 8.800 dollar bedroegen. Paltrow zei dat ze, in plaats van terug te keren naar de pistes, een massage had gepland. Terry Sanderson daarentegen beweerde dat hij aan het ongeluk “blijvend traumatisch hersenletsel, vier gebroken ribben, pijn, lijden, verlies van levensvreugde, emotioneel leed en verminking” overhield.

• Paltrows angst voor een seksaanval

Sanderson beweerde dat hij aan de rechterkant van de piste naar beneden skiede toen hij “een bloedstollende gil hoorde ... alsof iemand de controle verloor en een boom zou raken en zou sterven”. Hij zei dat hij iemand tegen zijn rug voelde botsen waardoor hij “door de lucht vloog”. Hij voegde eraan toe: “Al wat ik zag was een heleboel sneeuw. Ik zei alleen maar tegen mezelf: ‘Oke, je moet je gezicht en je hoofd beschermen’, en dat is het laatste wat ik me herinner.”

Paltrow getuigde dat Sandersons “lichaam tegen mijn rug drukte zodat ik bevroor. Er drukte een lichaam tegen me aan en er was een heel vreemd, grommend geluid”. Ze voegde eraan toe: “Ik dacht, is dit een grap? Doet iemand iets pervers? Dit is heel vreemd.”

• Paltrows modekeuzes leiden tot wereldwijde krantenkoppen

Misschien wel het meest besproken tijdens het proces: de modekeuzes van Paltrow. Een duidelijke winnaar was haar opvallende gouden bril met jaren 70-vibe, die werd omschreven als “populair bij stijlvolle oudere vrouwen die een stoere maar coole look willen uitstralen”. Niet iedereen was echter fan van de bril. Sommigen noemden hem ‘sullig’, of erger.

“Gwyneth Paltrow ziet eruit alsof ze in 1987 terechtstaat voor het inhuren van een huurmoordenaar om haar man te vermoorden”, luidde een veel verspreide tweet. Anderen hadden het dan weer over “Jeffrey Dahmer meets Gwyneth Paltrow”, verwijzend naar de Netflix-reeks over de seriemoordenaar.

Paltrow met de veelbesproken gouden bril. Beeld AP

• Proces der geprivilegieerden

Het proces vond plaats in Utah, een ultraconservatieve staat in de VS. Heel wat inwoners vroegen zich af wat er gebeurde toen tijdens de rechtszaak zowat de hele wereldmedia neerstreek voor de rechtbank van Park City.

Het proces toonde bovendien aan wat voor een bevoorrecht leven zowel Paltrow als Sanderson leiden. “Deze zaak is witter dan Mitt Romney op een mayonaise-conventie in Utah tijdens een sneeuwstorm”, schreef iemand als reactie op de getuigenis dat Sandersons verwondingen hem nu verhinderden om van wijnproeven te genieten.

• Paltrow trakteert (niet)

De advocaten van Paltrow vroegen of ze “traktaties” mochten meebrengen om de gerechtsdeurwaarders te bedanken nadat de rechter had gezegd dat het gerechtspersoneel de actrice zou helpen bij een soepele, paparazzi-vrije overgang van haar auto naar de rechtszaal. Sandersons advocaten maakten echter bezwaar tegen dergelijk bedankje. “Er is een bezwaar, dus dank u, maar geen dank,” zei rechter Kent Holmberg.