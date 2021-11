Palestijnen willen VN-onderzoek naar hack met Israëlische spionagesoftware

Palestijnse organisaties willen dat de VN onderzoeken wie de mobiele telefoons van zes activisten op de Westbank heeft gehackt met de spionagesoftware Pegasus. De zes Palestijnen zijn de nieuwste slachtoffers van de software die het Israëlische bedrijf NSO heeft geleverd aan tal van overheden.

Een week geleden hebben de VS het in opspraak geraakte cybersecuritybedrijf NSO op de zwarte lijst geplaatst. Maandag maakten Amnesty International en twee andere organisaties bekend dat de telefoons van zes Palestijnse mensenrechtenactivisten waren gehackt. Onderzoek door deze organisaties van de mobiele telefoons van de Palestijnen had aangetoond dat daarbij de Pegasus-software was gebruikt.

Eerder dit jaar bleek dat met dezelfde software wereldwijd regeringsleiders, journalisten, activisten en oppositieleiders in de gaten werden gehouden. Ook de Franse president Emmanuel Macron, koning Mohammed VI van Marokko en de presidenten van Irak en Zuid-Afrika zouden doelwit van de hackers zijn geweest. Toen het schandaal in de openbaarheid kwam, zei de NSO Group dat de spionagesoftware alleen was bedoeld voor de strijd tegen terroristen en zware criminelen.

Van de zes gehackte Palestijnen zijn er drie werkzaam voor Palestijnse mensenrechtenorganisaties die vorige maand door Israël werden gebrandmerkt als terroristische groepen. Volgens minister van Defensie Benny Gantz zouden zij donorgeld hebben doorgesluisd naar Palestijnse militanten. De organisaties ontkennen deze beschuldiging. De Israëlische regering wilde maandag niet ingaan op vragen of zij achter de hack zat.

Gesprekken diplomaten

Het leger en de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Beth luisteren al jaren Palestijnse organisaties en activisten af, maar zij gebruiken hiervoor hun eigen software. Gehackte Palestijnen wezen ook niet direct met de beschuldigende vinger naar Israël. ‘We hebben geen bewijs’, aldus directeur Sahar Francis van Addameer, een mensenrechtenorganisatie van wie de advocaat gehackt werd.

Francis: ‘We kunnen niet een bepaalde partij beschuldigen omdat we nog niet genoeg informatie hebben over wie deze actie heeft uitgevoerd. De VN is verantwoordelijk voor het beschermen van de mensenrechten en zij moeten een onderzoek uitvoeren om ervoor te zorgen dat landen deze software niet gebruiken om verdedigers van mensenrechten te onderdrukken.’

‘Het is moeilijk om het gevoel van inbreuk op je privacy te beschrijven’, zei Ubai Aboudi, directeur van de non-gouvernementele organisatie Bisan Center. Zijn telefoon werd in februari doelwit van Pegasus. Aboudi zei dat hij, behalve om zijn privé-informatie die kon worden ingezien, ook bezorgd was dat zijn gesprekken met buitenlandse diplomaten konden worden gevolgd.