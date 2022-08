Pakistan smeekt om hulp: ‘We leven nog wel, maar zijn niet meer in staat om te leven’

Door zware moessonregens en smeltende gletsjers zijn de rivieren in het hele land buiten hun oevers getreden, waardoor een derde van het land onder water dreigt te lopen. Meer dan duizend mensen zijn al om het leven gekomen en daar komen er elke dag meer bij. In totaal zouden 33 miljoen mensen door de ramp zijn getroffen, huizen, bruggen en wegen zijn weggespoeld, en een groot deel van de oogst is mislukt.

De eerste rekensommetjes zijn al gemaakt: volgens de Pakistaanse minister van planning bedraagt de schade minstens 10 miljard dollar. Het gaat volgens hem zeker vijf jaar duren voordat de infrastructuur weer op orde is. Zelf heeft Pakistan bijna geen cent: het land worstelt met een hoge inflatie, een munt die steeds minder waard is en een enorm tekort op de handelsbalans.

Eerste hulpvluchten

De eerste hulpvluchten met tenten en voedsel uit Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten druppelden maandag binnen. Vrachtwagens vol hulpgoederen worden verspreid door Pakistaanse hulpdiensten, maar het is lang niet genoeg en niet elk gebied is bereikbaar.

De provincie Balochistan bijvoorbeeld, het minst ontwikkelde deel van het land (wat bijna de helft van de oppervlakte van Pakistan beslaat) staat volgens premier Shehbaz Sharif voor 75 procent onder water. Maar ook het zuidelijke Sindh is zwaar getroffen, evenals het noordwestelijke Khyber Pakhtunkhwa, waar dit weekeinde 350 duizend mensen werden geëvacueerd.

Mensen waden door het water in de zuidelijke provincie Sindh. Beeld Nadeem Khawar / EPA

Een man, op de vlucht voor het water, torst een bed met zich mee. Beeld Shakeel Ahmed / Getty

Op beelden is te zien hoe bewoners in kapotte huizen tussen de modder zitten, hun toevlucht zoeken tot rommelige kampen of tot hun middel door het water waden met al hun bezittingen in doeken en kratten op hun hoofd. Mensen vertellen journalisten uitgeblust hoe ze alles zijn kwijtgeraakt: hun huizen, hun vee, hun dorp. ‘We leven nog wel’, zegt een onderwijzer uit Sindh tegen Al Jazeera, ‘maar zijn niet meer in staat om te leven.’

Water en puin

Op sociale media worden filmpjes gedeeld van kolkende massa’s water en puin die vanuit de bergen bij dorpen aan komen stormen. Op sommige beelden wordt duidelijk met hoeveel geweld het water aan gebouwen sleurt: er is een video van het luxe Honeymoon Hotel, een enorm pand dat onlangs is opgeleverd in het bergdorp Kalam, dat binnen enkele seconden als een speelgoedhuisje in elkaar stort. Het gebouw was tijdig geëvacueerd en volgens Pakistaanse media zijn er geen gewonden gevallen.

Er zijn ook beelden van geïmproviseerde reddingspogingen uit gebieden waar nog geen hulp van buitenaf is gekomen. De lokale hulporganisatie Al Khidmat bijvoorbeeld spande in het stadje Swat touwen over het water en gebruikte het frame van een bed om mensen uit hun huizen over deze touwen veilig naar de overkant te krijgen.

Een Pakistaanse jongen schuilt in een straatstalletje. Beeld AP