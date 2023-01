Ozonlaag tegen 2040 waarschijnlijk hersteld, mede door Chinese aanpak van CFK-uitstoot

Het herstel van de ozonlaag loopt voorspoedig. Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een rapport dat eens in de vier jaar verschijnt.

Toen het vorige rapport van de WMO uitkwam, waren er juist zorgen over de toename van uitstoot van zogeheten CFK’s in China. Inmiddels zijn de zorgen daarover verdwenen. Fabrieken in het oosten van China die isolatieschuim maken voor koelkasten en gebouwen waren de bron. De Chinese overheid heeft die fabrieken in de laatste jaren harder aangepakt, waardoor de uitstoot is gedaald. Volgens de WMO heeft de CFK-11-uitstoot tussen 2012 en 2019 het herstel van de ozonlaag met een jaar vertraagd.

De verwachting van de WMO is dat de ozonlaag in het grootste deel van de wereld in 2040 is hersteld. De laag boven de Noordpool moet in 2045 weer op het niveau zijn van voor de jaren tachtig en bij de Zuidpool in 2066. In de jaren tachtig werden afspraken gemaakt over het terugdringen van chemische stoffen die de hoeveelheid ozon in de atmosfeer aantasten.

Uv-straling

De boosdoeners waren met name chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s). Die chemische verbindingen werden onder meer gebruikt als drijfgas in spuitbussen en als koelmiddel in ijskasten en airconditioners. In 1989 trad het Montrealprotocol in werking. Daarin is afgesproken CFK’s uit te bannen. De ozonlaag houdt schadelijke uv-straling tegen. Door de afbraak van de ozonlaag neemt het aantal gevallen van huidkanker bijvoorbeeld toe.

Het uitbannen van CFK’s heeft positieve gevolgen voor het klimaat, omdat het broeikasgassen zijn. Als het Montrealprotocol niet was afgesloten en de uitstoot van ozonaantastende stoffen juist was toegenomen, was de temperatuur op aarde rond 2050 nog 0,5 tot 1 graden Celsius hoger geweest, stelt de WMO.

Als alternatief voor CFK’s zijn fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) de norm geworden in de industrie. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar hebben als probleem dat het wel zeer krachtige broeikasgassen zijn. In 2016 is daarom in Rwanda afgesproken het Montrealprotocol aan te vullen, en ook HFK’s op termijn uit te bannen. Dat moet in 2100 0,3 tot 0,5 graden Celsius schelen.

Zwavel injecteren

Voor het eerst gaat het nieuwe rapport in op een experimentele en omstreden manier om klimaatverandering tegen te gaan: geo-engineering. Door bijvoorbeeld zwaveldeeltjes in de atmosfeer te ‘injecteren’ kun je zonlicht reflecteren en zo de temperatuur op aarde beïnvloeden. Dat zou kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Maar de techniek kan ook negatieve gevolgen hebben, zo stellen de onderzoekers in het rapport, waarin verschillende scenario's zijn gemodelleerd: “Er kunnen onvoorziene consequenties zijn, inclusief effecten op ozon.”

Volgens David Fahey, een van de hoofdonderzoekers, is er nog veel onduidelijk en onzeker over het gebruik van zwavel om temperatuurstijging tegen te gaan, zegt hij tegen The New York Times. Maar een hoeveelheid die tot een afkoeling van 0,5 graad Celsius leidt, is volgens hem waarschijnlijk niet desastreus voor de ozonlaag. “Dat weten we omdat de Pinatubo dat experiment voor ons gedaan heeft.” De Filipijnse vulkaan barstte in 1991 uit. Het zwavel dat daarbij vrijkwam, veroorzaakte tijdelijk een wereldwijde temperatuurafname van 0,5 graden. Dat heeft de ozonlaag niet vernietigd. Fahey: “Die is veerkrachtig.”