Overzicht: hevige buien richten ravage aan in Dinant, maar ook op deze plaatsen waren er overstromingen

Namen

Het slechte weer trok over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 20 uur los boven Wallonië. In de provincie Namen stonden meerdere wegen onder water. De brandweer was druk met meldingen van wateroverlast uit de hele provincie.

In provinciehoofdstad Namen stortte door een kleine aardverschuiving in de buurt van het casino een muur in. Verschillende huizen moesten geëvacueerd worden.

In deelgemeente Vedrin werd een rusthuis ontruimd. Geïnfiltreerd water had er voor problemen met de elektriciteit gezorgd.

Muur ingestort bij La Plante in Namen Beeld RV

In Dinant is de schade na de overstromingen aanzienlijk, liet burgemeester Axel Tixhon afgelopen nacht weten. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Vier mensen hebben hun woning moeten verlaten en hebben elders onderdak gekregen. Wegen zijn vernield en wagens werden meegesleurd door de waterstromen. Het water drong ook een aantal woningen binnen.

“Het was kort maar bijzonder gewelddadig”, aldus Tixhon. Hulpdiensten zijn opgeroepen om puin en autowrakken te ruimen.

Bekijk hieronder hoe auto’s worden meegesleurd door stroming in Dinant:

Waals-Brabant

Later op de avond kregen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken. In delen van Waals-Brabant waren grote modderstromen, melden de hulpdiensten.

Vooral Chaumont-Gistoux, Walhain en Waver kregen te kampen met hevige regenval. In sommige straten van Walhain bereikte de modder een hoogte van anderhalve meter.

Oost-Vlaanderen

Hevige onweersbuien veroorzaakten hier en daar ook problemen in Vlaanderen. In Temse in de provincie Oost-Vlaanderen kwamen verschillende straten blank te staan.

Antwerpen

Ook in de provincie Antwerpen gingen de hemelsluizen open. De Antwerpse brandweer kreeg gisterenavond om 20.30 uur al 82 meldingen binnen. “Het gaat vooral over ondergelopen kelders en straten die onder water staan”, zei Kristof Geens van brandweer zone Antwerpen.

Elders in de provincie was er wateroverlast in Pulle bij Zandhoven, Nijlen en Lier.

KMI waarschuwt met code geel voor nieuw onweer

Vanaf zondagmiddag wordt er opnieuw hevige regenbuien voorspeld. Het KMI geeft code geel afgekondigd voor alle provincies en de hoofdstad Brussel van ongeveer 13 tot 21 uur. Er moet lokaal rekening gehouden worden met neerslag van 10 à 20 l/m2. Ook begin volgende week kan het nog hevig gaan regenen.