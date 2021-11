Overzicht: deze coronamaatregelen gaan vandaag in

De maatregelen zijn het gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité van afgelopen vrijdag en die van de verschillende regionale ministers van Onderwijs en Jeugd. Ze maken deel uit van het zogenaamde ‘winterpakket’ dat ons moet toelaten om de stijgende coronacurves het hoofd te bieden.

Publieke evenementen en sportwedstrijden

- Zo mogen vanaf maandag publieke evenementen binnen enkel nog plaatsvinden als het publiek kan neerzitten met mondmasker en Covid Safe Ticket (CST).

- Zaalsporten binnen mogen nog doorgaan, maar dan wel zonder publiek. Al mogen minderjarigen wel nog vergezeld worden van hun ouders.

Onderwijs

Ook voor het onderwijs verandert er opnieuw het een en het ander.

- Buitenschoolse activiteiten met overnachting, zoals bosklassen of zeeklassen, worden geschrapt en klasgroepen worden strikt gescheiden in refters en studiezalen, maar ook bijvoorbeeld in de voor- en naschoolse opvang. Buiten op de speelplaats mogen de verschillende klassen zich wel nog onder elkaar mengen.

- Leerlingen moeten ook een vaste plaats krijgen en de aanwezigheid van derden op school wordt beperkt.

- Ook worden ook de quarantaineregels opnieuw aangescherpt. Een klas moet voortaan in quarantaine als er binnen een week meer dan drie besmettingen worden vastgesteld.

- Scholen krijgen ten slotte ook de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk over te schakelen op afstandonderwijs of te sluiten.

Jeugdactiviteiten

Ook buiten de school worden jeugdactiviteiten opnieuw strenger gereglementeerd.

- De verschillende ministers van Jeugd roepen op om de activiteiten zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden.

- Binnen mogen de groepen nog maximaal uit 50 kinderen bestaan.

- De groepen mogen zich onderling ook niet mengen en er wordt gehamerd op een strikte mondmaskerplicht vanaf 10 jaar, tenzij dit onmogelijk is vanwege de aard van de activiteit.

- Daarnaast moet er maximaal ingezet worden op ventilatie en moet in de mate van het mogelijke de sociale afstand worden gerespecteerd.

- Meerdaagse activiteiten met overnachting, zoals kampen, mogen niet meer worden georganiseerd.

De maatregelen gelden al zeker tot 15 december, wanneer het Overlegcomité zich opnieuw over de situatie zal buigen.