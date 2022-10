Overweldigende steun VN-veroordeling Russische annexatie Oekraïense gebieden

Na een uiterst omstreden referendum in september sloten de door pro-Russische rebellen geleide regio’s Donetsk en Loehansk zich samen met door Rusland veroverde gebieden Cherson en Zaporizja aan bij Rusland.

Resoluties van de Algemene Vergadering kunnen in tegenstelling tot besluiten van de Veiligheidsraad niet worden afgedwongen, maar dat meer landen dan tot dusver in de acht maanden durende oorlog in Oekraïne bereid waren Rusland te veroordeelden is een diplomatieke overwinning: voor Oekraïne en de overwegend westerse coalitie die Kiev steunt.

Vergeleken met drie andere resoluties die de Algemene Vergadering heeft aangenomen sinds Rusland Oekraïne in februari binnenviel, kreeg deze resolutie de meeste steun tot dusver. Slechts vijf landen, Rusland, Nicaragua, Noord-Korea, Syrië en Belarus, stemden tegen. 35 landen onthielden zich van stemming. Dat zijn landen die zich bij eerdere stemmingen over de oorlog in Oekraïne ook al neutraal opstelden, zoals bijvoorbeeld India, Pakistan en China. Tien landen stemden helemaal niet.

Beeld ANP / EPA

Eerdere resoluties gingen over een oproep tot een staakt het vuren of gaven Rusland de schuld van de humanitaire crisis in Oekraïne: die werden door respectievelijk 141 en 140 leden gesteund. Bij die twee stemmingen waren vijf tegenstemmen tegen en respectievelijk 35 en 38 onthoudingen.

Een besluit Rusland wegens beschuldigingen van oorlogsmisdaden uit de VN-Mensenrechtenraad te zetten, werd in april echter minder goed ontvangen. Bij die stemming in april stemden slechts 93 landen voor, 24 leden stemden tegen en er waren maar liefst 58 onthoudingen. Voor de stemming op woensdag voerden Amerikaanse en Europese diplomaten dan ook een felle lobby om zoveel mogelijk landen over te halen in te stemmen met een veroordeling van Rusland.

Resoluties van de Algemene Vergadering hebben als barometer van de wereldopinie een symbolische waarde, in tegenstelling tot bindende besluiten van de VN-Veiligheidsraad. Die heeft echter geen resoluties inzake Oekraïne aangenomen omdat Rusland en China als permanente leden van de Veiligheidsraad vetorecht hebben, waarmee ze voorstellen kunnen blokkeren.