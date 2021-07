Overstromingsslachtoffers naar asielcentrum

Ook Fedasil helpt in de door watersnood getroffen gebieden. Sinds vorige donderdag biedt het centrum voor asielzoekers in Spa onderdak aan een twintigtal Belgen die hebben en houden verloren door de overstromingsramp en die zo goed als zeker een hele tijd geen dak meer boven het hoofd hebben en nergens anders naartoe kunnen.

Het tijdelijke opvangcentrum van Spa ligt op het voormalige vakantiedomein Sol Cress. De gebouwen kunnen tot driehonderd mensen herbergen. Het beheer is toevertrouwd aan de firma Svasta.

Stijgende water

Na de overstromingen zijn Fedasil en Svasta gecontacteerd om tijdelijk mensen uit het naburige Theux te huisvesten. Dat is een van de dorpen die het zwaarst zijn getroffen door de watersnood. En omdat het asielcentrum hooggelegen is, ondervond het geen zware impact door de regen en het stijgende water afgelopen week.

In totaal zijn er nu 44 bedden beschikbaar voor getroffen burgers. Momenteel verblijven er ook 47 asielzoekers. De site van Sol Cress telt meerdere gebouwen en de slachtoffers van de watersnood verblijven in een ander gebouw.

Fedasil en Svasta bieden onderdak, terwijl de lokale autoriteiten in de andere noden voorzien en voor begeleiding zorgen. Niemand weet precies wanneer slachtoffers van de ramp weer naar huis kunnen, maar de opvang in Sol Cress is in ieder geval voorzien tot eind augustus.

Meeste schade

Andere asielcentra in de getroffen regio stellen het minder goed. Meerdere centra voor asielzoekers zijn door het stijgende water beschadigd. De opvangcentra van Croix-Rouge in Nonceveux (Aywaille) en Yvoir ondervonden het meeste schade en zijn (deels) geëvacueerd. De bewoners zijn overgebracht naar andere opvangcentra.

Ondertussen laat Fedasil weten dat veel asielzoekers die in Luik, Moeskroen en Zoutleeuw in een opvangcentrum verblijven sinds enkele dagen zelf slachtoffers te hulp schieten. Ze verdelen giften of helpen met de schoonmaak van straten en woningen.