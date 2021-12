Overstromingen in België en buurlanden zijn op één na duurste natuurramp van 2021

Natuurrampen hebben het afgelopen jaar ellende veroorzaakt voor miljoenen mensen in de hele wereld. De tien grootste rampen hebben alles samen 170 miljard dollar (ongeveer 150 miljard euro) aan schade veroorzaakt, zo berekende een Britse ngo. Dat komt overeen met het bbp van landen als Algerije en Qatar.

Orkaan Ida, die eind augustus en begin september tekeerging in de Verenigde Staten, richtte met 65 miljard dollar (57 miljard euro) de meeste schade aan. De tropische cycloon eiste 95 mensenlevens.

De overstromingen die in juli ravages veroorzaakten in ons land, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk staan op de tweede plaats. Ze veroorzaakten alles samen zowat 43 miljard dollar (38 miljard euro) aan schade. In totaal kwamen 240 mensen om.

De winterstorm in februari in de Amerikaanse staat Texas volgt met 23 miljard dollar (20 miljard euro) aan schade op de derde plaats.

Bij alle bedragen gaat het om schattingen van de verzekerde schade, merkt Christian Aid op. De werkelijke financiële kosten liggen waarschijnlijk dan ook hoger.

Klimaatverandering

Op basis van de schattingen is 2021 volgens verzekeraar Aon het zesde jaar waarin natuurrampen wereldwijd meer dan 100 miljard dollar aan schade hebben aangericht, en het vierde jaar op rij. De eerste keer dat die drempel werd overschreden was in 2011.

“De kosten van de klimaatverandering zijn dit jaar hoog opgelopen”, zegt Kat Kramer, klimaatmanager bij Christian Aid. Niet elke natuurramp is veroorzaakt door of gelinkt aan de opwarming van de aarde. Christian Aid benadrukt dat natuurrampen altijd bestaan hebben, maar de door menselijke activiteit veroorzaakte klimaatverandering doet de frequentie en de gevolgen ervan toenemen, en steeds vaker leggen wetenschappers het verband.

Friederike Otto, een prominent onderzoeker op dat vlak, tweette eerder dit jaar dat elke hittegolf in de wereld nu “meer waarschijnlijk en meer intens” is door de klimaatverandering. Ook met betrekking tot stormen en orkanen zijn er steeds meer aanwijzingen dat de opwarming van de aarde een rol speelt.

“De intensiteit van tropische cyclonen en van de windpieken tijdens die stormen zal wereldwijd groter worden naarmate de aarde verder opwarmt”, schreef het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in augustus in een rapport. Enkele weken later sloeg orkaan Ida toe in de VS, de duurste weerramp van het jaar.

Rijkere landen

De meerderheid van de rampen in de lijst van Christian Aid deed zich voor in rijkere landen. De auteurs van het rapport merken op dat de financiële schade bij rampen hier vaak groter is, onder meer omdat de vastgoedprijzen er hoger liggen en de meeste zaken verzekerd zijn.

De dodelijkste natuurrampen troffen echter vaak armere landen en regio’s. Overstromingen in Zuid-Soedan maakten bijvoorbeeld meer dan 800.000 mensen dakloos, en in India, Sri Lanka en de Malediven moesten in mei 200.000 mensen vluchten voor de cycloon Tauktae.

Bij de tien duurste rampen kwamen in totaal minstens 1.075 mensen om het leven en raakten meer dan 1,3 miljoen mensen ontheemd.