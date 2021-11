Overrompeling op tweede avond Lichtfestival: koppen lopen in Gent, politie moet oproepen stad te mijden

Aan Flanders Expo en andere park&rides was er nog plaats, maar de parkings in het centrum van Gent waren allemaal volzet. En dat al sinds 18 uur, hoewel het Lichtfestival slechts om 19 uur start. De bezoekers gingen duidelijk graag nog een hapje eten in het centrum voor ze het parcours van 7,2 kilometer afleggen. Overal stonden er wachtrijen aan restaurants. De eerste avond trok het festival al 140.000 bezoekers, en de tweede beloofde nog drukker te worden.

Tegen 20 uur werd de B401 afgesloten aan de afslag Ledeberg waardoor het verkeer niet meer naar de Zuid kon. Nog geen uur later riepen het stadsbestuur en de politie op om niet meer naar het centrum van Gent af te zakken omdat het daar zodanig druk was geworden. Want niet alleen op het parcours van het Lichtfestival was het koppen lopen, ook op de omliggende straten was het druk.

“De deelnemers kunnen comfortabel het parcours volgen, maar het is verzadigd”, zei schepen Annelies Storms. “Daarom roepen we op om niet meer naar Gent af te zakken en één van de volgende dagen het Lichtfestival te bezoeken. Uit veiligheidsredenen, om overcrowding te voorkomen.”

Beeld Wannes Nimmegeers

Beeld Wannes Nimmegeers