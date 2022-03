Overlegcomité zal vrijdag wellicht alle coronamaatregelen schrappen, maar mondmaskers gaan niet helemaal verdwijnen

De coronabarometer schakelt weldra van oranje naar geel. De voorwaarden daarvoor zijn weliswaar nog niet helemaal vervuld: pas in de tweede helft van maart duikt het aantal dagelijkse hospitalisaties onder de vooropgelegde drempel van 65.

Maar politiek heeft niemand zin om daarop te wachten. De trends zijn duidelijk, zo klinkt het in aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag. Het reproductiegetal zit flink onder 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht mindert. Ook in de ziekenhuizen daalt de bezetting door corona met rasse schreden.

In code geel is de epidemie ‘onder controle’. Er is dus geen sprake meer is van een epidemische noodtoestand, die nu nog wel van kracht is. De federale regering zal dan ook vrijdag op het Overlegcomité het afronden van de noodtoestand aankondigen. Ook de zogenaamde ‘federale fase’ zal afgerond worden, waardoor de federale regering niet langer de baas over het coronabeleid is.

Het is daarna aan het parlement om de noodtoestand formeel te beëindigen. Dat kan snel gaan: het wetsvoorstel daarvoor ligt al klaar in de Kamer. De bedoeling is om na de krokusvakantie de wet zo snel mogelijk te stemmen. In dat geval eindigt de noodtoestand wellicht officieel op 11 maart, net geen twee jaar nadat ons land voor het eerst in lockdown ging.

Wat met het CST?

Het gevolg is dat ook de wettelijke basis voor de coronamaatregelen verdwijnt. Dat is geen probleem, want in code geel worden die maatregelen sowieso geschrapt. De kans is wel groot dat het Overlegcomité één maatregel toch nog langer wil aanhouden: de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) valt te horen dat het aan de vervoersmaatschappijen – NMBS en De Lijn – zal zijn om het dragen van een mondmasker te verplichten.

Zoals bekend zal ook het Covid Safe Ticket niet meer gebruikt worden bij code geel. Maandag oordeelde de rechtbank van Namen nog dat het CST niet langer gerechtvaardigd is bij de huidige stand van de epidemie. Die beslissing heeft voorlopig weinig grote gevolgen. Het Waals Gewest heeft vijftien dagen om de situatie recht te zetten, maar tegen dan zal het CST toch al niet meer in zwang zijn.

Vraag is wel of het CST ooit nog terugkeert mocht de epidemie opnieuw aantrekken. Zowat alle partijen zien de coronapas het liefst nooit meer terug. Maar tegelijk is er terughoudendheid om de dood van het CST aan te kondigen: als de coronapas daarna toch weer ingevoerd moet worden, dreigt politiek gezichtsverlies.