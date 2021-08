Overlegcomité weigert CO2-meters in scholen te verplichten: kinderen zouden er ‘bang’ voor zijn

Het was coronacommissaris Pedro Facon die de optie naar voren schoof op 19 juli, tijdens het laatste overlegcomité: verplicht CO2-meters ook in klaslokalen en eetruimtes op onze scholen. Eerder in het overleg was hetzelfde voorstel al goedgekeurd voor zorgcentra en sportzalen. Uit de nota’s van Facon die Het Laatste Nieuws kon inkijken blijkt dat hij het gebruik van zo’n meters in het onderwijs noodzakelijk achtte.

De meters moeten helpen de luchtkwaliteit in binnenruimtes via ventilatie of verluchting optimaal te houden. Zo zou het risico op coronabesmettingen dalen. Ze waren al verplicht in kapperszaken, in de horeca en in fitnesszalen, en sinds 19 juli dus ook in sportzalen en zorgcentra. Maar het voorstel van Facon voor scholen stootte op een veto, zowel langs Vlaamse als langs Waalse kant.

De regionale onderwijsdepartementen en de bevoegde kabinetten blokkeren de verplichting, en dat al sinds maart. Ze wijzen op mogelijk onbegrip bij directies, de vele richtlijnen die al bestaan rond ventilatie en verluchting, maar ook op mogelijke angst bij kinderen. Die zouden bang kunnen worden van het geluid- of lichtsignaal van de meters. In een reactie laat N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls weten dat zijn partij niet tegen het gebruik van CO2-meters is, maar het nut niet inziet van een algemene verplichting, naast alle andere adviezen en maatregelen omtrent ventilatie.