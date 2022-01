Overlegcomité vrijdag: geen grote versoepelingen, wél de langverwachte coronabarometer

Op het Overlegcomité van vrijdag moeten wellicht geen grote versoepelingen verwacht worden. Alles staat in het teken van de coronabarometer. Ook de vraag wanneer de boosterprik nodig zal zijn voor het Covid Safe Ticket ligt op tafel.

De violen lijken gestemd. De coronabarometer zal naar alle waarschijnlijkheid vrijdag goedgekeurd worden op het Overlegcomité. Die zal gebruikt worden om te bepalen welke maatregelen voortaan gelden in de horeca, de cultuur- en de evenementensector. Vlaanderen en Wallonië zijn koele minnaars van zo’n barometer, maar hebben hun verzet gestaakt.

Over de precieze details wordt nog een flinke politieke discussie verwacht. Bij welke cijfers zitten we in fase groen, oranje of rood? De groene partijen willen dat ook cijfers over het mentaal welzijn een bepalende rol spelen, maar dat wordt elders weggewuifd als onhaalbaar.

Onduidelijk is ook of we bij de invoering van de barometer in fase oranje of rood zullen zitten - voor cultuurhuizen en cafés maakt dat een groot verschil. Alles zal afhangen van de evolutie van de coronacijfers. Een politieke bron geeft aan dat daar de kar weleens voor het paard gespannen zou kunnen worden: de drempels tussen fase rood en oranje worden dan zo vastgelegd dat we sowieso in oranje zullen zitten.

Veranderingen voor cultuur en events

De barometer zorgt er in ieder geval voor dat een aantal maatregelen versoepeld zal worden. Nu mogen in een theater of concertzaal maximaal tweehonderd toeschouwers binnen. Die regel gaat op de schop. Voortaan zal gewerkt worden met een percentage van de totale capaciteit, zodat in grote zalen meer mensen binnen kunnen.

Ook voor het verenigingsleven zijn er veranderingen op til. “Je kunt niet zeggen dat amateurgezelschappen mogen optreden maar niet samen mogen repeteren. Daar moeten we een mouw aan passen”, klinkt het bij de woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Daarnaast zal het Overlegcomité zich buigen over het Covid Safe Ticket. Nu de vaccinatiecampagne voor de boosterprik stilaan in de laatste fase belandt, wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat enkel geboosterden een geldig CST krijgen. De vraag is vanaf wanneer die voorwaarde zal gelden. De regeringen van het land zitten daarover zeker niet op één lijn.