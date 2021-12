Overlegcomité vanaf 9 uur samen: deze maatregelen liggen op tafel

• Onderwijs

Om het hoge aantal besmettingen in scholen tegen te gaan, pleit het adviesorgaan GEMS voor een afkoelingsperiode van ‘minstens tien dagen’. Lagere scholen zouden dan de deuren sluiten tot de situatie onder controle is.

Bij terugkeer zouden leerlingen ook een zelftest moeten doen en een mondmasker moeten dragen vanaf 6 jaar.

De sluiting is het grootste strijdpunt op dit Overlegcomité. Gisteravond schaarde de federale regering zich achter het GEMS voorstel, weliswaar met tegenzin van PS. Ze plakte ook al een concrete timing op de afkoelingsperiode: van 8 tot 17 december.

Maar PS en N-VA verzetten zich fors. “De scholen zijn heilig, ze moeten zo lang mogelijk openblijven”, zei PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne vanochtend op Bel-RTL. Het wordt een dubbeltje op zijn kant. Voor PS kan er eventueel een compromis worden gevonden in een bredere mondmaskerplicht in de klas. In Wallonië bestaat die nog niet.

• Sociale bubbel

De experten stellen voor om het aantal sociale contacten te beperken tot vijf dezelfde personen. In aanloop naar de kerstperiode wil niemand in de Wetstraat echter diegene zijn die de eindejaarsperiode vergalt. De kans is groot dat het bij een vriendelijke aanbeveling blijft om zo weinig mogelijk mensen te zien.

Voor zij die toch samenkomen, blijven de vaste wetten van kracht: hou afstand, ventileer en gebruik zelftesten.

• Horeca

Moeten cafés en restaurants om 20 uur dicht? Het voorstel werd op tafel gelegd door de GEMS, maar ook hier is er in de Wetstraat weinig animo voor. De eigenaars investeerden fors in ventilatie en CO2-meters, klanten moeten een mondmasker dragen als ze niet zitten en het sluitingsuur ligt al op 23 uur.

“Als je cafés en restaurants sluit om 20 uur, dan kan je ze net zo goed volledig sluiten. Dat wil ik niet”, zei Dermagne vanochtend. Maar zeg nooit nooit, want een vroegere sluiting zou wel eens de politieke pasmunt kunnen worden om het onderwijs te vrijwaren. “Het zou vreemd zijn om de cafés tot 23 uur open te houden en de scholen te sluiten”, zegt een N-VA’er.

• Evenementen

Grote concerten in het Sportpaleis: die zullen we een tijdje niet meer zien. De GEMS stelt voor om evenementen binnen met meer dan 200 mensen te verbieden. De federale regering schaarde zich gisteravond achter dit voorstel.

Volgens deze formule zou er voor bioscopen en theaters geen probleem zijn. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dringt weliswaar aan op een stopzetting van alle indooractiviteiten, ook concerten en theatervoorstellingen met minder dan 200 aanwezigen.

Kerstmarkten zouden – mits heel strikte voorwaarden – mogelijk blijven.

• Sport

Voorlopig blijft het mogelijk om een voetbalwedstrijd in een stadion bij te wonen. De federale regering wil hiervoor strengere afspraken maken met de Pro League.

Binnensporten kunnen, in tegenstelling tot het advies van experts, ook nog doorgaan volgens de federale regering.

Maar over de stadions en de binnensporten woedt er nog een felle discussie in het Overlegcomité.