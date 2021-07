Overlegcomité spreekt volgende week over afschaffing van maatregelen, maar mondmaskers mogen nog niet in de vuilbak

Het Overlegcomité staat pas eind volgende week op de agenda - op vrijdag 16 juli - maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet gisteren in VTM Nieuws al in zijn kaarten kijken. Dat hij op 1 september écht de poorten naar het ‘rijk der vrijheid’ wil opengooien, had hij midden juni al laten verstaan. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) ziet dat als een kantelpunt. “Als de evolutie in de cijfers blijft zoals ze nu is”, wordt er dan altijd snel bij gezegd.

Symbolisch is dan uiteraard de mondmaskerplicht. Nu is die al stevig afgebouwd op openbare plaatsen, maar in winkels, theaters, cinema’s, de horeca en op het openbaar vervoer moet wel nog een mondkapje gedragen worden. Op 1 september is het plan wel om iedereen zonder mondmasker naar school te sturen. Het ideale moment om het ook in de rest van de samenleving te laten verdwijnen, redeneert Jambon.

Weinig discussie

Maar dat is dus wel nog twee maanden in de toekomst. Enkele buurlanden gooien nu al het masker in de vuilnisbak. Hoewel Nederland nog steeds oranje kleurt op de Europese coronakaart, moet een mondkapje er alleen nog gedragen worden op het openbaar vervoer, zoals de tram, de bus, in het station en in de luchthaven. Naar de kapper gaan of winkelen kan dus helemaal zonder gezichtsbedekking. Ook in Groot-Brittannië mogen de Britten vanaf 19 juli zelf kiezen of ze een mondmasker dragen of niet.

Het ziet er niet naar uit dat ons land de verplichting nu al laat varen - zeker niet met de dreiging van de deltavariant. “De mondmaskers nu wegdoen? Nee, die discussie leeft momenteel niet. Een mondmasker blijft bij ons toch één van de belangrijkste preventieve maatregelen”, is te horen op het kabinet van federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). En ook Vlaams economieminister Hilde Crevits (CD&V) zit op die lijn. “Zolang de virologen het nuttig achten, ben ik voorstander om het mondmasker binnen en op drukke plaatsen te verplichten. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld ook solden in de winkels. Het lijkt mij goed dat je dan nog altijd je masker draagt.” Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ziet er nog een toekomst voor. “Het is misschien ook wel aangewezen om tijdens het jaarlijkse griepseizoen een mondmasker te dragen”, liet hij al eerder verstaan.

Sluitingsuur

Het wordt dan allicht niet het allerlaatste Overlegcomité - zoals een aantal excellenties hoopten - maar het doel is wel dat alle maatregelen die nu nog van kracht zijn onder de loep genomen worden, en te bekijken wanneer wat versoepeld kan worden. Het sluitingsuur van de horeca - nu 1 uur ‘s nachts - is daar één van de voorbeelden van. Horeca Vlaanderen ziet dat het liefst zo snel mogelijk verdwijnen, net als Jambon. “Of dat nu vanaf 1 augustus of 1 september is, is nog te bekijken. Maar ik vind toch dat het stilletjesaan op de schop mag.” Ook voor andere kabinetten lijkt dat bespreekbaar.

En dan nog de ‘vergeten’ sector: het nachtleven. Horeca Vlaanderen-topman Matthias De Caluwe hoopt dat de politiek een toekomstpad voor de discotheken uittekent voor deze zomer, zodat ze tenminste wat perspectief hebben. Jambon denkt dat er zeker vanaf 1 september weer gedanst kan worden tot in de vroege uurtjes. “Clubs open? Ja. Maar is dat met testen, vaccinatiebewijzen of nog anders? Die omstandigheden moeten wel nog uitgeklaard worden.”