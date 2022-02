Overlegcomité opnieuw bijeen op 4 maart: code geel - bijna geen maatregelen meer - wellicht op komst

Een maand nadat de coronabarometer in code rood startte, is code geel al in aantocht. Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept op vrijdag 4 maart het Overlegcomité samen. Zonder onverwachte wendingen zal daar de overgang naar code geel aangekondigd worden. Dat betekent dat zo goed als geen maatregelen meer zullen gelden.

Het coronacommissariaat, dat tot het meer voorzichtige kamp in het crisisbeheer hoort, ziet alvast geen graten in die gang van zaken. Coronacommissaris Pedro Facon zal in zijn dossier aan het Overlegcomité vaststellen dat de barometer van oranje naar geel kan schakelen, zegt hij aan De Morgen.

Cruciaal is dat voor het eerst sinds oktober de bezetting op de afdeling intensive care onder de 300 covidpatiënten is gedoken. “Wat intensieve zorgen betreft, zijn we gisteren volgens de barometer van geel naar oranje gegaan,” zegt Facon. “De andere parameter, het het aantal nieuwe hospitalisaties, zit nog hoog: die wijst nog code rood aan. Maar die cijfers zitten wel in dalende lijn. Bovendien zien we achterliggend dat de belasting op het ziekenhuissysteem ook daalt. Dat is erg belangrijk.”

Met code geel gaat het gros van de resterende maatregelen op de schop. Het betekent dat de situatie onder controle is: het virus circuleert, maar zorgt niet voor problematische druk op de samenleving of het gezondheidssysteem.

De kans is groot dat het Overlegcomité vrijdag daarom ook een datum prikt waarop de epidemische noodtoestand zal uitdoven. Die werd eind oktober afgekondigd, om de coronamaatregelen een solide wettelijke basis te geven. Ook de zogenaamde federale fase van de crisis zal stilaan op zijn einde lopen. Dat betekent dat de federale regering niet langer de spelverdeler van het coronabeleid zal zijn.

Omdat het Overlegcomité in de krokusvakantie valt, zal de vergadering mogelijk deels digitaal doorgaan. Dat bemoeilijkt de discussies, waardoor geen knopen verwacht worden in heikeler dossiers. Zoals: hoe zal het beheer van de epidemie verderlopen in de volgende maanden? Daar zal wellicht later over samengezeten worden. Dan zal ook de vraag op tafel liggen of en hoe het mandaat van het coronacommissariaat verlengd wordt. Het huidige mandaat loopt af in april.