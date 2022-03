Overlegcomité kondigt rijk van de vrijheid af: ‘We sluiten een belangrijk hoofdstuk af’

Zoals verwacht heeft het Overlegcomité beslist om zowat alle resterende coronamaatregelen te schrappen, vanaf maandag. De pandemie is nog niet voorbij, maar het rijk van de vrijheid lijkt (voorlopig) aangebroken. ‘We sluiten een belangrijk hoofdstuk af’, vertelde premier De Croo.

Welke maatregelen verdwijnen?

Bijna twee jaar nadat de regering-Wilmès de Veiligheidsraad bijeenriep om het oprukkende coronavirus het hoofd te bieden, verdwijnen nagenoeg alle coronamaatregelen uit het publieke leven. Enkel op het openbaar vervoer en in zorginstellingen - zoals ziekenhuizen en woon-zorgcentra - zullen nog mondmaskers gedragen worden. Alle overige beperkingen verdwijnen vanaf maandag, nu de coronabarometer naar code geel schakelt. Vanaf vrijdag zal ook het PLF-formulier voor reizen binnen Europa zo goed als afgeschaft worden.

Is het virus dan onder controle?

Technisch gezien zijn de drempels voor code geel weliswaar nog niet gehaald. Maar onder politiek en experts was er consensus dat het niet nodig was daarop te wachten. De epidemie verliest dag na dag aan kracht, en ook in de ziekenhuizen neemt de druk gestaag af.

Code geel betekent dat het virus onder controle is. De epidemische noodtoestand die vandaag nog van kracht is, zal dan ook afgeblazen worden. Dat zal pas volgende week zijn, want het einde van de noodtoestand moet door het parlement goedgekeurd worden. Ook de federale fase van het nationale noodplan zal uitdoven, wat betekent dat de federale regering niet meer de spelverdeler van het coronabeleid is.

Keren de maatregelen ooit terug?

Premier Alexander De Croo (Open Vld) is er evenwel beducht voor om het einde van alle coronamisère aan te kondigen. “Corona heeft ons geleerd dat we voorzichtig moeten zijn. Niemand weet wat er ons te wachten staat in de herfst”, klonk het op de persconferentie na het Overlegcomité. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) viel hem bij: “We moeten beseffen dat de epidemie niet voorbij is en dat het virus blijft circuleren.”

Wat met de teststrategie en coronabarometer?

Wat er gebeurt met de teststrategie, wordt wellicht volgende week beslist op een vergadering van de ministers van Volksgezondheid. Die moeten kiezen tussen twee scenario’s: nog even iedereen met symptomen testen, of enkel nog testen als iemand stevig ziek is.

Over een maand volgt normaliter een laatste Overlegcomité, waar mogelijk de coronabarometer uitgeschakeld wordt. De politieke vraag die nog beantwoord moet worden is of de barometer helemaal verdwijnt, of nog achter de hand gehouden wordt voor wanneer het virus toch nog in alle hevigheid heropflakkert. Ook het lot van het Covid Safe Ticket moet nog beschoren worden. De kans lijkt groot dat de coronapas niet meer terugkeert omdat het politiek en maatschappelijk te gevoelig ligt.

Het einde van de acute crisis betekent ook het afscheid van coronacommissaris Pedro Facon en het expertenorgaan GEMS. Hun mandaat loopt begin april af.