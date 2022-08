Overlegcomité komt woensdag samen: ‘Zo snel mogelijk prijzen op Europees niveau blokkeren’

De Croo wil bekijken hoe de overheid “maximaal mensen kan helpen om ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk elektriciteit en gas verbruiken”. Verder pleit hij ervoor om de energieprijzen op Europees niveau te blokkeren.

“Ik was een van de eersten om te zeggen dat je het probleem van de prijzen niet kan blijven oplossen met belastingverlagingen, maar dat je ze zou moeten blokkeren. Dat kan alleen maar samen met andere Europese landen. Ik zie dat Duitsland nu ook begint in te zien dat dat de enige mogelijke oplossing is. De komende weken werk ik samen met andere Europese landen om dat zo snel mogelijk door te voeren.” Als een blokkering er niet zou komen op Europees niveau, sluit De Croo het niet langer uit op Belgisch niveau. “We zullen alle andere opties ook bekijken. Die opties zijn wel minder sterk en zullen wel minder effect hebben", zegt hij nog bij VRT NWS.

‘Onvermijdelijke’ sluiting Doel 3 en Tihange 2

Over de sluiting van Doel 3 en Tihange 2 zegt De Croo dat het “onvermijdelijk” is. “Een kerncentrale is geen koekjesfabriek die je iets langer open kan houden”, aldus De Croo. “Dat die nu moeten sluiten, is een beslissing die 3-4 jaar geleden is genomen. Dat is onvermijdelijk, maar in ons winterplan wordt daar 100 procent rekening mee gehouden: dat zal geen impact hebben op de bevoorradingszekerheid.” De premier voegt eraan toe: “Ik ben er niet tegen om op de middellange en lange termijn alle opties goed te onderzoeken, maar de sluiting nu op korte termijn is onvermijdelijk”. Volgens hem kan het qua veiligheid niet om de kerncentrales langer open te houden.

De premier vindt dat de enorme winsten van de energiebedrijven moeten worden aangepakt. “Onze bedrijven en wij als burgers zien allemaal zeer zwaar af met die zeer hoge prijzen. Het kan natuurlijk niet dat er bedrijven zijn die daar buitensporige winsten op maken.” De Croo bekijkt wat hij daar aan kan doen: “Iedereen moet zijn bijdrage doen op een moeilijk moment zoals nu.

De Croo besluit met een positieve noot. “We gaan moeilijke jaren tegemoet, maar we kunnen dit aan als land, we kunnen mensen beschermen als we samenwerken.”