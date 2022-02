Overlegcomité heeft eindelijk goed nieuws: hier komt de ‘luchtige lente’

Dit zijn de belangrijkste versoepelingen: - Mondmaskerplicht voor kinderen onder 12 jaar verdwijnt - Telewerk: niet meer verplicht, enkel aanbevolen - Horeca: geen sluitingsuur of mondmasker en discotheken open - Publieksactiviteiten: bijna volle zalen - Vrijetijdsactiviteiten: mondmasker mag soms af

Het was een opgeluchte premier die vrijdag het woord nam na de vergadering van het Overlegcomité. Het deed De Croo zichtbaar deugd om, na een slopende deltagolf en de onzekerheid rond de omikronvariant, eindelijk een keer onversneden goed nieuws te kunnen brengen. “We zullen duidelijk een veel luchtigere lente meemaken, we zullen vrijer zijn, het zal gemoedelijker en feestelijker zijn”, klonk het. Zoals verwacht zal ons land vanaf 18 februari overschakelen van code rood naar code oranje.

Er was nog meer goed nieuws. Op intensieve zorg daalt de bezetting en de besmettingspiek ligt achter ons. Verwacht wordt dat code oranje van korte duur zal zijn en dat binnenkort al code geel aangekondigd kan worden – begin of half maart, volgens Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). In code geel vervallen zo goed als alle coronamaatregelen. Het omstreden Covid Safe Ticket wordt dan niet meer gebruikt.

“Twee-nul”, werd na het Overlegcomité geglunderd bij het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij maakte zich op voor een flinke discussie met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over twee maatregelen, die er uiteindelijk allebei kwamen.

Kinderen jonger dan 12 zullen vanaf volgende week vrijdag nergens nog een mondmasker moeten dragen. Voor Vlaanderen was dat mondmasker bij kinderen al geruime tijd een doorn in het oog. Maar Vandenbroucke zag wel heil in de maatregel, en zei eerder deze week nog dat er geen wetenschappelijke argumenten waren om zich te verzetten tegen het mondmasker bij kinderen.

Telewerk zal niet langer verplicht zijn, enkel nog aanbevolen. Nochtans is de werkplek al geruime tijd een van de voornaamste plaatsen waar besmettingen gebeuren. “Maar ik denk niet dat we in de problemen komen. Al is het uiteraard belangrijk om voor veilige werkomstandigheden te zorgen, met voldoende afstand en mondmaskers”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), die ook lid is van de adviesraad GEMS.

“Veel mensen zijn de voorbije twee jaar heel weinig op hun bureau geweest. Ze hebben amper contact gehad met hun collega’s. Dat is toch een moeilijke situatie. Zeker voor jonge starters. Al mogen we ook de voordelen van telewerk niet vergeten. Werknemers kunnen zich thuis vaak beter concentreren”, zegt Godderis nog.

Geen seizoensgriepje

Code oranje betekent onder meer geen sluitingsuur meer voor de horeca en ook geen verplichting voor klanten om een mondmasker te dragen. Ook voor de cultuursector is de beslissing belangrijk, want staande concerten zijn nu weer toegelaten. Toch is er niet alleen gejubel. Concertzalen mogen enkel de volledige capaciteit benutten als ze uitstekende ventilatie kunnen garanderen, anders mag slechts 70 procent van de bezetting gebruikt worden. Dat kan nog voor problemen zorgen bij evenementen die al lang uitverkocht zijn.

Het nachtleven kan na een maandenlange sluiting ook weer heropenen, het gebruik van het Covid Safe Ticket blijft wel verplicht. De sector reageert logischerwijs verheugd. Heel wat uitbaters van clubs hadden aangekondigd volgende week toch te heropenen als het Overlegcomité geen perspectief zou bieden.

Het volgende Overlegcomité is gepland voor begin maart. Iedereen gaat ervan uit dat er dan opnieuw goed nieuws zal volgen. Al blijft De Croo na twee jaar covid op zijn hoede. “Het zou fout zijn te denken dat we vandaag geconfronteerd worden met een gewoon seizoensgriepje, maar we hebben wel geleerd hoe we het virus in toom moeten houden.”

Ook GEMS-voorzitster Erika Vlieghe predikt voorzichtigheid. “Puur epidemiologisch zitten we nog wel in code rood, zeker in de ziekenhuizen zitten we nog hoog. Het gaat beter, maar we zijn van astronomisch hoog naar heel hoog gegaan.”