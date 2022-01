Overlegcomité bevestigt: coronamaatregelen blijven geldig. Herlees ze hier

Werken

• Wat telewerk betreft, komen er dus geen nieuwe regels. Vier dagen per week thuiswerken blijft dus verplicht. Elke werknemer mag dus maximaal een dag per week fysiek naar het werk komen. Premier De Croo en viroloog Steven Van Gucht raden wel aan om zo veel mogelijk van thuis uit te werken

• Ook voor contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, komen er geen extra maatregelen.

Hoogrisicocontacten en hygiënemaatregelen

• Wie een hoogrisicocontact had, mag nog steeds vroeger uit quarantaine, op voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd worden. “Breng in de 10 dagen na een hoogrisicocontact geen bezoek een een woonzorgcentra, werk zo veel mogelijk van thuis, ga niet op café of restaurant”, benadrukte Van Gucht. Bekijk hier alle test- en quarantaineregels.

• Mensen die een hoogrisicocontact hadden, dragen volgens Van Gucht bij voorkeur een FFP2-masker. “Dat sluit beter aan en kan virusdeeltjes beter filteren”, zegt de viroloog. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid worden aangeraden om een zo’n mondmasker te dragen.

• Ook voor wie geen hoogrisicocontact had, is het advies om de komende weken maximaal contacten te vermijden en maximaal van thuis te werken.

• Van Gucht raadt ook aan om zo veel mogelijk boosterprikken te zetten. “We zien dat de booster wel degelijk de bescherming verhoogt, niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen besmetting”, zegt hij. Ook premier De Croo benadrukt dat het boostervaccin “onze beste verdediging blijft”.

Scholen

• Zoals verwacht gaan de scholen vanaf maandag opnieuw volledig open.

• Tot voor kort moesten in de basisschool klassen in afzondering zodra er twee besmettingen waren. Dat wordt opgetrokken naar vier. In het secundair onderwijs zullen de quarantaineregels gelden die ook in de rest van de samenleving van kracht zijn.

Horeca

• Het sluitingsuur in de horeca wordt niet vervroegd en blijft 23 uur. Ook moet u bij het binnenkomen over een Covid Safe Ticket beschikken en een mondmasker dragen. Per tafel mag u maximaal met zes personen zitten.

Winkelen

• Ook voor het winkelen komen er geen nieuwe verstrengingen. Winkelen mag maximaal met twee personen, minderjarige kinderen niet meegerekend.

• De beperking op het aantal mensen dat tegelijk in een winkel aanwezig is, afhankelijk van de oppervlakte van de winkel (één klant per tien vierkante meter) blijft van kracht. Als het winkeloppervlak groter is dan 400 vierkante meter, moet er een gepaste toegangscontrole zijn

Evenementen

• Ook de regels voor de theaters, concertzalen en bioscopen blijven gelden: 200 toeschouwers per zaal met mondmaskers, coronapas en voldoende afstand tussen de stoelen.

• Fitnesscentra, wellnesscentra en zwembaden blijven open. Bibliotheken en musea kunt u nog bezoeken. Ook huwelijken en begrafenissen mogen doorgaan. De subtropische zwembaden en bowlingzalen daarentegen blijven gesloten.

• Ook discotheken en dancings blijven gesloten.

• Bij sportwedstrijden mag er nog steeds geen publiek zijn. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan worden vergezeld door twee meerderjarige personen.