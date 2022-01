Overlegcomité beslist: coronabarometer komt er vanaf 28 januari en houdt meteen versoepelingen in

De barometer zal vanaf 28 januari gebruikt worden om te bepalen welke maatregelen voortaan gelden in de horeca, de cultuur-, de sport- en de evenementensector. Ze is bijvoorbeeld niet van toepassing in het onderwijs, op het werk of in onze privé-contacten.

Hoe werkt de barometer?

Er zijn drie alarmniveaus: geel, oranje en rood. De niveaus worden vooral bepaald op basis van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en het aantal covid-patiënten op de afdelingen intensieve zorg, maar het Overlegcomité neemt ook andere parameters in ogenschouw zoals de besmettingen, de positiviteitsratio en de r-waarde. Ook de trend, dalend of stijgend, is belangrijk.

In theorie bevinden we ons op dit moment (255 dagelijkse ziekenhuisopnames en 367 ingenomen bedden op intensieve zorg) deels onder de drempels voor code rood, toch wordt door de snel stijgende besmettingscijfers in die fase gestart.

Maar de drempels werken niet volgens een automatische piloot, wel als een ondersteuning voor het Overlegcomité die uiteindelijk de knoop zal doorhakken. Het Overlegcomité kan ook altijd strengere maatregelen nemen dan in de barometer zijn opgenomen, of beslissen de barometer een tijd niet te gebruiken, aldus coronacommissaris Pedro Facon tijdens de persconferentie van het Overlegcomité.

Wat verandert er vanaf 28 januari?

De barometer maakt wel dat een aantal maatregelen vanaf 28 januari versoepeld zullen worden:

- Nu mogen in een theater- of concertzaal maximaal tweehonderd toeschouwers binnen. Die vaste regel gaat op de schop en wordt vervangen door een drempel afhankelijk van de maximale capaciteit van de zaal. Zalen met een luchtkwaliteit beter dan 900 ppm CO2 mogen zelfs weer heropenen aan 100 procent.

- De binnenruimtes gaan opnieuw open, zoals de tropische zwembaden, de attractieparken, de dierenparken, de snookerhallen, de bowlingzalen, de casino's en de binnenspeeltuinen.

- Het sluitingsuur voor de horeca gaat naar middernacht in plaats van 23 uur.

- Publieksevenementen zoals sportwedstrijden kunnen weer doorgaan met publiek.

- Georganiseerde activiteiten, zoals het verenigingsleven, kunnen plaatsvinden met tachtig personen binnen en tweehonderd personen buiten. Dat geldt ook voor de jeugdsector. Die mag ook overnachtingen organiseren.

- De huidige regels rond het telewerk (vier dagen per week) en veilig winkelen (maximaal met twee en met mondmasker) blijven gelden.

Ook is beslist de coronapas vanaf 1 maart enkel nog met een boostershot te laten gelden voor meerderjarigen. Het vaccinatiecertificaat van de basisvaccinatie, dus zonder booster, is dan nog maar vijf maanden geldig. Maar volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) is de coronapas “er absoluut niet voor de eeuwigheid”.

Dit houdt code rood volledig in:

Publieksevenementen: supporteren en weer met meer in het theater

Publieksevenementen buiten zoals sportwedstrijden en festivals mogen weer doorgaan, maar wel slechts met een bezettingsgraad van 70 procent. Eerder was sprake van een maximumbezetting van 50 tot 60 procent, maar dat is dus meer geworden. Het mondmasker is verplicht, voor ‘medisch kwetsbare mensen' wordt een FFP2-masker aangeraden. Het Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 100 personen buiten.

In de bioscoop, het theater of bij een ander zittend binnenevenement zoals een sportwedstrijd vervalt het huidige plafond van 200 toeschouwers. Zalen tot 200 toeschouwers mogen volledig gevuld worden, elke zaal met een hogere capaciteit mag voor 70 procent vol zitten, zolang alle toeschouwers een mondmasker dragen en hun coronapas tonen. Die is verplicht vanaf 50 personen bij evenementen binnen.

De barometer houdt ook rekening met verluchting en luchtzuivering voor binnenactiviteiten. Zo kunnen zalen waar CO2-waarden kunnen gehouden worden onder de drempelwaarde van 900ppm steeds volle capaciteit draaien, ook in code rood. Daarmee krijgen instellingen die investeren in luchtzuivering een belangrijke bonus.

Een indoor concert waarbij mensen dansen - of eender welke ‘dynamische activiteit binnen’ - blijft verboden. Huwelijksfeesten zijn wel weer toegelaten.

Horeca: sluiten om middernacht, dansen mag niet in discotheken, wel in openlucht

Wie in code rood op café of restaurant gaat, moet zijn Covid Safe Ticket tonen, en bij het rondwandelen nog steeds een mondmasker dragen, mag maar met zes aan een tafeltje zitten en iets drinken aan de toog is verboden. Voor het personeel blijft een mondmasker altijd verplicht. Het sluitingsuur wordt met een uur verlaat naar middernacht.

Discotheken en danscafés hebben minder geluk: zij blijven dicht. In open lucht mag er wel gedanst worden - wel mét mondmasker - en mag je met zoveel mensen aan tafel zitten als je wil.

Georganiseerde activiteiten

Georganiseerde activiteiten mogen met een CST vanaf 50 personen, maar dat is niet verplicht. Binnen mogen maximaal 80 personen plaatsnemen, maar bij sportactiviteiten is het aantal toeschouwers onbeperkt. Buiten gaat het om maximaal 200 personen, opnieuw behalve bij sportactiviteiten. Kampen zijn weer mogelijk met overnachting.

De maatregelen onder code rood. Beeld rv

Dit houdt code oranje in:

Publieksactiviteiten: bijna volle zalen

De remmen mogen weer wat losser bij ‘code oranje’. In het theater of bij een sportwedstrijd binnen blijft een mondmasker verplicht, maar in een supporterstribune in openlucht is het slechts ‘aanbevolen’ als de sociale afstand gegarandeerd kan worden.

Niet langer 70 procent van een bioscoop, theaterzaal, stadion, festivalweide of concertzaal mag gevuld worden, bij code oranje mag tot 90 procent van de zitjes bezet zijn. Bij zeer goede luchtkwaliteit gaat het net als in code rood ook om 100 procent van de maximale bezetting.

Een indoor concert waarbij mensen dansen - of eender welke ‘dynamische activiteit binnen’ - mag in tegenstelling tot code rood wel weer doorgaan, maar met een Covid Safe Ticket, een optionele antigeentest en mondmaskers voor het personeel.

Horeca: geen sluitingsuur en discotheken open

Wijst de barometer naar ‘oranje’, dan mogen de dansbenen weer losgegooid worden: danscafés en discotheken mogen dan weer open, met een maximale bezetting van 80 procent. Bij de inkom moet de coronapas wel nog getoond worden. Mondmaskers zijn niet meer verplicht, enkel voor het personeel.

Ook op café en restaurant verdwijnt het sluitingsuur en mag je ook met zoveel vrienden aan tafel - of de toog - zitten als je wil. Klanten mogen het mondmasker bovendien thuis laten, al zal het personeel er wel nog eentje moeten dragen. Het Covid Safe Ticket blijft in dit scenario nog verplicht.

Vrijetijdsactiviteiten: mondmasker - soms - af

Bij ‘code oranje’ gelden bijna dezelfde regels als onder ‘code rood’. Het mondmasker mag wel verdwijnen, tenzij op de locaties waar de mondmaskerplicht “in de rest van de samenleving geldt”. Met andere woorden: als je met de scouts het openbaar vervoer neemt, zal je dus nog steeds een mondmasker moeten dragen. Activiteiten mogen ook met 100 tot 200 personen plaatsvinden.

Dit houdt code geel in:

In ‘code geel’ kan het leven - bijna - doorgaan zoals in pre-coronatijden. Alle maatregelen verdwijnen, behalve een verplichte CO2-meter met een risico-analyse en een bijbehorend actieplan voor luchtzuivering. Ook voor kwetsbare mensen blijft een FFP2-masker aangeraden. Maar voor het overige verdwijnen bezoekerslimieten, sluitingsuren, het Covid Safe Ticket, en alle andere maatregelen.