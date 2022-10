Overheid, stadsbestuur én advocaten Sihame El Kaouakibi willen meer onderzoek: zaak waarschijnlijk uitgesteld

De kans dat de Antwerpse raadkamer Sihame El Kaouakibi vrijdag zal doorverwijzen naar de correctionele rechtbank, is zo goed als onbestaande. Haast niemand is het eens met de vordering van het parket. Zo willen de Vlaamse overheid en het Antwerps stadsbestuur meer geld terugvorderen. Ook de advocaten van Sihame El Kaouakibi zelf zijn van plan om extra onderzoek te vragen.

Nu de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opgeheven is, ligt de weg naar de strafrechter helemaal open. Het parket wil El Kaouakibi vervolgen voor subsidiefraude, valsheid in geschrifte en het bijhouden van een valse boekhouding. Ze vordert ook 269.000 euro terug aan Antwerpse subsidies. Enige horde nog op die weg: de Antwerpse raadkamer. Die moet komende vrijdag beslissen of El Kaouakibi ook effectief doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank of niet.

Alleen is nu al zo goed als zeker dat dit niet zal gebeuren. Vorige week nog liet Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten dat het stadsbestuur extra onderzoeksdaden zou vragen. Hij is het er namelijk niet mee eens dat het parket ‘slechts’ 269.000 euro aan subsidies wil terugvorderen van El Kaouakibi en de vzw Let’s Go Urban. Uit de audit die de Antwerpse administratie in het voorjaar van 2021 liet maken, bleek dat El Kaouakibi voor minstens 459.272 euro aan subsidies zou verduisterd hebben. Volgens De Wever heeft de stad een “goed dossier" om dat extra geld te claimen.

Ook de Vlaamse overheid zou het niet eens zijn met de vordering van het parket. Uit een rapport van Inspectie van Financiën bleek eerder al dat er voor 220.000 euro aan Vlaamse subsidies “verdwenen” waren. Nochtans viel die 220.000 euro uit de boot bij het opmaken van de vordering en daar zou de Vlaamse administratie het niet mee eens zijn. Volgens onze informatie zou dus ook de Vlaamse overheid vrijdag extra onderzoek vragen in de hoop zo het geld terug te kunnen krijgen.

Extra onderzoek

Maar ook El Kaouakibi zal vrijdag aan de rechter vragen om extra onderzoek te doen, al is niet meteen duidelijk welke onderzoeksdaden zij zal vragen.

Eerder deze week was er contact tussen de politica zelf en haar beide advocaten. Hier en daar valt te horen dat die laatsten niet opgezet waren met de manier waarop El Kaouakibi zich vorige week opnieuw in de mediabelangstelling werkte. Eerst door haar optreden in het Vlaams Parlement, daags daarna in een filmpje dat ze op Instagram postte. De onderlinge afspraak was: kop in kas tijdens de hele gerechtelijke afhandeling. Dat ze zich daar niet aan hield, wordt haar niet in dank afgenomen.

Opmerkelijk: bij de beklaagden die het parket voor de rechter wil brengen, staat ook de curator van Let’s Go Urban, Annemie Moens. Die schrok toen ze dat nieuws eind vorige week vernam. Moens had zich, als curator, burgerlijke partij gesteld in de zaak in de hoop nog geld te kunnen terugvorderen van El Kaouakibi en haar partner. Maar nu blijkt dat het parket ook van de vzw Let’s Go Urban geld wil terugzien. Aangezien er bij de vzw niets meer te rapen valt - Let’s Go Urban is failliet - lijkt dat alvast ijdele hoop.

Dat geld zal in dat geval moeten komen van El Kaouakibi zelf en haar partner Erika Xuan Nguyen. Volgens onderzoek van VTM Nieuws bleek eerder al dat de twee beschikken over een onroerend vermogen van maar liefst 2,4 miljoen euro. Het gaat dan om een huis en bouwgronden in Edegem en twee huizen in de binnenstad van Antwerpen. Op al die huizen heeft een rechter beslag laten leggen op vraag van de curatoren. Dat betekent dat ze momenteel geen huizen of bouwgrond kan verkopen. Ook op haar parlementaire wedde is sinds mei beslag gelegd.