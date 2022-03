Overal in Europa stoten Oekraïners op uitbuiting, maar hier lijkt niets aan de hand: ‘Omdat we niet goed kijken’

Overal in Europa draaien autoriteiten overuren om de mensenhandelaars van Oekraïense vluchtelingen aan te pakken. Alleen in ons land lijkt er zich geen probleem te stellen. ‘Onmogelijk’, zegt Klaus Vanhoutte van hulpcentrum Payoke. ‘Er wordt te weinig alert gereageerd.’

Ronselaars in stations, een verhoogde vraag naar Oekraïense vrouwen op pornosites en ‘hulpvaardige’ mannen met slechte bedoelingen. De topvrouw van het Nederlandse coördinatiecentrum tegen mensenhandel Ina Hut windt er geen doekjes om: Oekraïense vluchtelingen worden in Nederland uitgebuit. “Als ze aankomen in stations, zie je bijvoorbeeld dat er al snel mannen rond komen staan die zich opdringen”, zei ze op de publieke omroep.

Ook elders in Europa worden Oekraïense vluchtelingen in stations en op andere hotspots benaderd door louche figuren. Alleen al in Berlijn stelde de politie meer dan veertig gevallen vast waarbij vrouwen en kinderen op een dubieuze manier werden aangesproken. In Polen werd een man opgepakt op verdenking van de verkrachting van een 19-jarige vluchtelinge. En in Roemenië bleken smokkelaars vrouwen te werven voor prostitutie.

De VN-vluchtelingenorganisatie en Unicef roepen overheden daarom op om hun controles en hun maatregelen op te drijven.

Geen meldingen

Opmerkelijk: in België stelt zich geen probleem. Althans, als je afgaat op het aantal officiële meldingen dat al is binnengekomen via de politiediensten, het federaal parket en de opvangcentra voor slachtoffers. Zij zetelen in de Taskforce Mensenhandel, die speciaal voor deze vluchtelingencrisis werd opgericht.

Behalve de twee incidenten waarover deze krant vorige week berichtte – de economische uitbuiting in een Antwerpse beenhouwerij en een man die een Oekraïense vrouw een verblijfplaats aanbood in ruil voor seks – is er nog geen enkele melding bijgekomen. Dat bevestigt de woordvoerder van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan De Morgen.

De kans dat er in België geen misbruiken plaatsvinden, is nochtans erg klein. “Zeg gerust onmogelijk”, zegt Klaus Vanhoutte, de directeur van Payoke, het hulpcentrum voor slachtoffers van mensenhandel. Al 20.000 Oekraïners kwamen aan in België, onder wie niet-begeleide minderjarigen. Vier op de vijf zeiden bij aankomst al ergens onderdak te hebben gevonden.

Dark number

Volgens Vanhoutte loopt het grondig fout bij de detectie. “Frustrerend”, klinkt het. “We wijzen al jaren op dit probleem, maar we zien weinig verandering. Er wordt te weinig alert gereageerd.”

Ook de hulporganisatie Pag-Asa maakt zich zorgen. “De teams die bij de inspectie en de politie rond mensenhandel werken, zijn de voorbije jaren almaar kleiner geworden”, zegt directeur Sarah De Hovre. “Om slachtoffers te kunnen detecteren, heb je voldoende mannen en vrouwen op het terrein nodig.”

Oekraïense vluchtelingen schuiven aan bij het registratiecentrum op de Heizel in Brussel. Beeld Photo News

Hoewel Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zeggen er alles aan te doen om slachtoffers te vermijden, erkent Van Quickenborne dat de beeldvorming beter kan. “We kunnen bezwaarlijk beweren dat er momenteel geen dark number is”, antwoordde hij woensdag op een vraag van Kamerlid Ben Segers (Vooruit). Hij wil de politie verder sensibiliseren en een digitaal platform oprichten.

Volgens Segers is er nood aan een volwaardig centraal aanmeldpunt, zoals in Nederland. Dat zorgt voor een meer gestroomlijnde en krachtige aanpak, zegt hij. “Want wat in andere landen gebeurt, speelt zich sowieso ook hier af. Als we dat niet zien, is het omdat we niet goed kijken.”