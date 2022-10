Overal hangen rode sjaals, van Jabbeke tot Maaseik: ‘Vier vijfde van de boeren heeft geen opvolger’

Terwijl ik het dorpachtige Nieuwmoer inrijd, lijkt de hectiek van het Antwerpse verkeer ver weg. Links en rechts zie ik uitgestrekte velden, die elkaar afwisselen in geblokte schakeringen aardetinten. Koeien grazen en kijken me sloom na. Af en toe doemt er in de verte een groot gebouw op, dat even snel passeert als de gevallen bladeren die voor me uit stuiven.

Wat meteen opvalt: overal hangen rode sjaals. Ze wapperen flitsend mee. Ik draai links een aardeweg in, parkeer me naast een boerderij en snuif de geur van mest op.

Varkensboerin Lies Bernaerts (28) komt me vrolijk tegemoet. “Je ziet het, hé, ik heb mijn best gedaan voor de rode sjaals.” Het protestteken van Boerensjaal in actie, de protestgroep van boeren tegen de nieuwe maatregelen van het stikstofdossier, is hier duidelijk aanwezig: een sjaal aan de voordeur, aan de fietskar en in haar hand.

Generatie op generatie

“In 2020 nam ik dit bedrijf over van mijn ouders, maar ik maak me enorm veel zorgen hoe mijn toekomst er gaat uitzien. Zuhal Demir (Vlaams minister van Omgeving, N-VA, DS) zegt dat de overheid nu extra streng moet optreden, zodat boeren in de toekomst weer perspectief krijgen, maar dat is absurd. De landbouw is een stiel die overgaat van generatie op generatie. Als je mijn generatie geen perspectief meer geeft, gaan veel jonge boeren de handdoek in de ring gooien en bestaat er over een aantal jaar geen Vlaamse landbouw meer.”

Bernaerts verwijst daarmee naar het actuele stikstofdossier waarbij de overheid met maatregelen komt voor de boeren om hun stikstofdepositie drastisch te verminderen. Het beleid duidt de landbouw aan als een van de boosdoeners van het teveel aan stikstof in natuurgebieden. Volgens cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij daalde de ammoniakuitstoot wel met 30 procent ten opzichte van 2000, maar blijft veeteelt de belangrijkste bron, naast het gebruik van kunstmest en de mestverwerking zelf die ook stikstofvervuiling veroorzaken.

Stikstof wordt schadelijk wanneer niet-reactief stikstof zich aan iets bindt, bijvoorbeeld waterstof. Zo ontstaan reactieve stikstofbindingen zoals ammoniak, die vooral door landbouw en industrie uitgestoten wordt. De neerslag daarvan heeft effect op de bodem en de groei van planten.

Maar de reeks aan strenge maatregelen die voorgesteld wordt om die impact te beperken, kan op weinig begrip van de boeren rekenen. “Demir baseert zich op kaarten van 2015 en houdt geen rekening met de huidige veeteeltsituatie”, zegt Christof De Cabooter, een van de initiatiefnemers van Boerensjaal in actie. “Veel boerderijen zullen het niet redden en worden momenteel al uitgebaat door een boer van gemiddeld 59 jaar.”

2.800 biggetjes

Bernaerts ziet het ook in haar omgeving. “Vier op de vijf landbouwbedrijven vinden tegenwoordig geen overnemer meer. Ons omzetmodel kan niet vergeleken worden met de industrie. De overheid kijkt enkel verengd naar modellen die de stikstofdepositie berekenen. Ik heb 200 zeugen en 2.800 biggetjes. Mijn bedrijf stoot 36 gram stikstof per hectare in natuurgebied uit, ofwel evenveel als een hond die een drol legt. De rest komt voornamelijk in landbouwgebied terecht. Daarom zijn wij zo gefrustreerd.”

In vergelijking met onze noorderburen verloopt het protest hier relatief stilletjes, met uitzondering het incident in Merksplas, waarbij Demir als pop ‘aan de strop’ werd voorgesteld. Toch kent Boerensjaal in actie 1.200 deelnemers door een Telegram-groep, waar landbouwers van Jabbeke tot in Maaseik elkaar vonden. Met de rode sjaal hoopt de sector zo aandacht van de politiek en burgers te trekken.

Andy Pieters, woordvoerder van het kabinet-Demir, zegt dat “de ingediende inspraakreacties momenteel verwerkt worden”. “Eind oktober keert het dossier terug naar de regeringstafel. De politiek heeft ervoor gekozen om verschillende parameters samen te voegen, zoals de kaart met uitstootgegevens van 2015. Anders zouden er nog meer landbouwbedrijven in het rood eindigen.” Het kabinet voegt hieraan toe: “Het is niet omdat je bezwaar indient, dat je gelijk hebt.”