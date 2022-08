Overal dansen vrouwen voor belaagde Finse premier Sanna Marin: ‘Politici zouden vaker moeten feesten’

De Finse premier Sanna Marin, die onder vuur ligt vanwege uitgelekte privéfilmpjes, krijgt massaal steun van vrouwen uit binnen- en buitenland. Zij tonen zich solidair door dansfilmpjes van zichzelf op sociale media te delen.

De vrouwen die hun dansmoves online met de wereld delen vinden dat ook een premier in privétijd gewoon van het leven moet kunnen genieten en mag feesten en dansen. De solidariteitsactie begon in Finland toen onder de hashtag #SolidarityWithSannaMarin honderden Finse vrouwen dans- en feestfilmpjes van zichzelf deelden. De actie verspreidde zich de afgelopen dagen tot buiten de Finse landsgrenzen.

Medewerkers van het Deense vrouwenmagazine Alt for damerne waren bij de eersten om op de kar te springen. De compilatie van hun dansfilmpjes wordt op Twitter massaal gedeeld en geliket. “Uit solidariteit met de Finse premier hebben wij vrouwen van de Alt-redactie onze camera’s geleegd met filmpjes die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen”, staat er bij de video te lezen. “Nee, je bent geen slechtere premier, schooldirecteur of docent door in het weekend jezelf op te zwepen op de dansvloer.”

Bij ons krijgt Marin onder anderen steun van senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld), die bij een van haar eigen feestfilmpjes schrijft: “Premiers en presidenten zouden wat vaker moeten feesten, dan waren er wellicht minder problemen in de wereld.”

Drugstest

Marin, de ‘coolste politica’ ter wereld, is sinds vorige week het middelpunt van een relletje. Dat begon nadat op sociale media een filmpje verscheen waarin Marin samen met vrienden uitbundig danst op een huisfeestje. Volgens critici ongepast gedrag voor een premier. Bovendien werd er gesuggereerd dat Marin onder invloed was van alcohol en drugs.

Marin, die in Finland al langer het imago heeft van een feestbeest, verdedigde zich op een persconferentie tegen de beschuldigingen. Ze liet ook weten een drugstest te hebben ondergaan, het resultaat daarvan volgt in de loop van deze week. “Ik heb niets te verbergen. Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt, zelfs niet in mijn tienerjaren.” Hoewel ze het uitlekken van de video betreurt, zegt Marin dat ze haar gedrag niet zal veranderen. “Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.”

Een paar dagen later dook er een ander privéfilmpje op van een feest in de vipruimte van een club in Helsinki. De beelden, genomen met een smartphone, tonen de 36-jarige eerste minister terwijl ze aan het dansen is met de Finse zanger Olavi Uusivirta. Op een bepaald moment buigt de zanger naar voren en lijkt iets in de premier haar oor te fluisteren. Anderen zien er eerder een zwoele kus in.

De premier zegt nu zich niet herinneren dat ze werd gekust in de nek. “Ja, ik ben getrouwd en dit zijn privézaken. Meer ga ik er niet over zeggen”, aldus Marin. Uusivirta heeft op Instagram al zijn zeg over de video gedaan. “We zijn vrienden. Er is niets ongepasts gebeurd.”