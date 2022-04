Over twee weken kan u Whatsappen met de overheid. Waarom is dat nodig, en hoe werkt het?

Met de app, die u kunt downloaden op uw gsm, zouden foto’s, langere teksten en links naar video’s verstuurd kunnen worden. “Het moet gaan om boodschappen van openbaar nut in verband met gezondheid, overstromingsrisico’s of crisissen zoals Oekraïne”, stelt Frank Robben.

Op dit ogenblik worden er met Be-Alert bij noodsituaties al verwittigingen van openbaar nut verstuurd naar de Belgische burgers. Dat gebeurt via sms en heeft zijn beperkingen. “Je moet binnen dat keurslijf van 140 tekens blijven”, zegt Robben in een interview met de Waalse krant La Libre Belgique. “Het kan ook nogal duur uitvallen als je weet dat er 19,6 miljard transacties zijn tussen zorgverstrekkers bij alle burgers. Via de nieuwe app zal alles gratis kunnen.”

Hij haalt de mosterd bij de CovidSafe-app, die hij ontwikkelde voor het contactonderzoek tijdens de coronacrisis. “Er zijn nu 8,5 miljoen mensen die deze app geïnstalleerd hebben. Het idee is om hierop voort te bouwen. De meldingen zullen als een pop-up op de gsm verschijnen wanneer ze zijn doorgestuurd. Ze zullen overigens geen persoonlijke gegevens bevatten.” Hijzelf ziet weinig problemen met de privacy. Het ontwikkelen van deze app zou volgens Robben 50.000 euro gekost hebben.

Grootverdiener

Robben (61), die sinds 1991 aan het hoofd van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat, is de drijvende kracht achter tal van digitale toepassingen bij de overheid, zoals het eHealth-platform waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt raadplegen. Hij was tot twee maanden geleden bovendien extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), een van de vijf organen binnen de voormalige privacycommissie. Daaruit nam hij ontslag omdat de Europese Commissie in juni vorig jaar een inbreukprocedure had gelanceerd tegen België over de onafhankelijkheid van de GBA.

En hij is de man achter de vzw Smals, de belangrijkste informaticadienstenleverancier van de overheid. Tijdens de coronapandemie tekende Robben in die hoedanigheid dus het contactonderzoek uit. Smals heeft ongeveer tweeduizend ICT’ers in dienst en draait een omzet van 390 miljoen euro. Als publiekrechtelijke vzw gedraagt Smals zich tegelijk als privébedrijf en als een soort extern overheidsorgaan. Mede hierdoor heeft het in de voorbije jaren een bijzonder stevige positie kunnen uitbouwen bij de overheid.

Dit levert Robben geen windeieren op. Uit het mandatenregister blijkt dat hij in 2020 als ambtenaar 200.000 euro verdiende, aangevuld met 158.169,36 euro als voorzitter van het directiecomité van Smals.