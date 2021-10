Over Operatie Sky: ‘Cocaïne zal duurder worden als er schaarste optreedt door deze arrestaties’

Politie en parket hebben onlangs tientallen mensen opgepakt in een groot onderzoek naar drugscriminaliteit. De arrestaties kaderen in operatie Sky. Toch zijn er bedenkingen: ‘Men spreekt over een ‘grote slag’, maar dat doet men al zestig jaar’, zegt criminoloog Tom Decorte (UGent).

Er zijn een aantal arrestaties geweest. Wat is de impact daarvan op de drugsmaffia?

“De werkelijke impact van deze operatie kunnen we pas over een aantal jaren evalueren: als we later zien wie er van die mensen effectief veroordeeld wordt, en wie er effectief achter de tralies verdwijnt. Arrestaties zijn één zaak, maar het afronden van een onderzoek en het daadwerkelijk veroordeeld krijgen van een aantal mensen, dat is iets anders. Over enkele jaren zal moeten blijken of de grote kopstukken achter tralies verdwijnen.

“Als criminoloog vind ik het alvast niet verkeerd dat er repressie wordt ingezet tegen de meest ontwrichtende, meest problematische, schadelijke en gewelddadige elementen van de georganiseerde misdaad. Als zij achter folterpraktijken, onopgeloste moorden en achter granaataanslagen zitten, is deze operatie een goede zaak. Maar er is een verschil tussen de ‘war on drugs’ en de ‘war on organised crime’.

“We moeten ons dus de vraag stellen wat het laaghangende fruit is tussen al die arrestaties. Ik vind dat de repressie geconcentreerd zou moeten worden op de hoogst geplaatste criminelen: de organisatoren en de meest gewelddadige elementen daarvan. Als dat zo blijkt te zijn en de hoge pieten worden veroordeeld, dan vind ik dat alvast een succes. Als het zou gaan om de kleine vissen, die hand-en-spandiensten leveren, dan is het effect alvast niet ontwrichtend op de georganiseerde misdaad.”

Wat is het effect van de operatie op de drugsgebruiker?

“Er is nu een soort van ‘hoerastemming’ en men spreekt over ‘een grote slag’, maar dat zegt men al zestig jaar. Arrestaties en inbeslagnames maken op zich weinig indruk op mij. Ik wil eerst zien of er een schaarste optreedt bij bepaalde producten, in dit geval cocaïne.

“Als er een schaarste optreedt naar aanleiding van deze arrestaties, dan zouden we dat moeten zien aan de prijs van cocaïne binnenkort: die zal dan stijgen. Of men zal het kunnen zien aan de gemiddelde zuiverheid van de drugs: die zou moeten zakken, want hoe minder cocaïne er binnenkomt, hoe meer er versneden moet worden om aan de vraag te voldoen. Dus als er indicaties zijn dat het product echt schaars wordt, en de drempel dus hoger wordt, dan kan je me overtuigen dat er sprake is van een ernstige ontwrichting van de drugsmarkt, maar dat durf ik te betwijfelen.”

Dus de prijzen voor pakweg cocaïne kunnen door Sky stijgen?

“Als het aanbod schaars wordt, dan kunnen de handelaren hun prijzen opdrijven. Dat is een economische wetmatigheid. Door die politie-interventies zullen de netwerken ook een reden hebben om het risico op ‘betrapping’ door te rekenen in de prijs.”

Vreest u dat hier geweld uit zal voortvloeien?

“Erick Snoeck, de directeur van de federale gerechtelijke politie, waarschuwde ons onlangs al. Hij zei dat hij momenteel permanent een vijfde van de totale onderzoekscapaciteit van de politie inzet op drugsdossiers. Dat zegt genoeg. Ik verwacht geweld, natuurlijk, want de drugshandel laat zich niet zomaar stoppen.”