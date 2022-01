OVAM betreurt interpretatie van de media dat Zuhal Demir loog in PFOS-commissie

Vlaams minister Zuhal Demir werd afgelopen maandag ondervraagd door het Vlaams parlement, in de onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Demir had daarbij met scherp geschoten op haar eigen administratie, de OVAM: zij hadden volgens haar belangrijke informatie niet snel genoeg doorgespeeld.

OVAM-topvrouw Henny De Baets pikte die kritiek echter niet. Woensdag stuurde ze een brief naar Hannes Anaf, de voorzitter van de onderzoekscommissie, waarin de verdediging van Demir weerlegd werd. “De verklaringen van de Minister zijn volstrekt zonder enige feitelijke grondslag.” Ambtelijke taal voor ‘Demir liegt’, concludeerden sommige media.

Maar in een persbericht zegt de afvalstoffenmaatschappij dat die lezing niet klopt. “De organisatie betreurt dat aan deze brief in sommige media ook nog de verkeerde connotatie gehecht wordt alsof de OVAM gezegd zou hebben dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir ‘liegt’.” OVAM zegt ook dat de brief verstuurd was naar de onderzoekscommissie, en “betreurt” dat de brief bij de pers belandde.

Daarmee lijkt de kritiek op Demir meteen te gaan liggen. Maandag zal in het Vlaams parlement wel nog bekeken worden of het nuttig is om OVAM en Demir opnieuw te ondervragen.