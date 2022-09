Ouders van verongelukte kinderen lanceren nieuwe campagne: ‘Een veilige oversteekplaats redt levens’

Met een zebrapad in Oudenaarde, gemaakt met de namen van alle kinderen die overleden na een aanrijding op een oversteekplaats, wil Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de aandacht vestigen op de problematiek. “Een veilige oversteekplaats redt levens”, zegt gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem.

Van de jonge voetgangers die betrokken raakt bij een aanrijding op weg naar school, bevindt meer dan de helft zich op of op minder dan 30 meter van een oversteekplaats, zo blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. De campagne gaat echter verder dan louter sensibiliseren. Op het platform veiligover.be is het vanaf mogelijk om te signaleren waar er nood is aan een veilige oversteekplaats in de buurt, of hoe een bestaande oversteekplaats beter gemaakt kan worden. Zo kan je onder meer info geven over de aanrijsnelheid, of de aanwezigheid van verlichting en wegmarkeringen. “Wij bezorgen al deze data aan de juiste instanties. Zo kunnen we met zijn allen – wij, de autobestuurders, de wegbeheerders én de voetgangers – streven naar veilig oversteken”, aldus Van Wonterghem.

Valentien

De locatie van het zebrapad in Oudenaarde is geen toeval. Op die plek werd in 2008 Valentien (15) aangereden, toen ze overstak om naar een bushokje te geraken. “Door dit initiatief mee te steunen willen we mee helpen vermijden dat er nog veel andere Valentienekes hun leven verliezen tijdens het oversteken”, aldus de ouders.