Ouders van doodgeschoten peuter vragen niet langer kwalificatie doodslag voor agent

Dat is een minder strenge kwalificatie dan de ‘onvrijwillige doodslag door gebrek aan voorzorg’ zoals de strafrechter had weerhouden.

Meester Salma Ben Kahlifa sluit namens de ouders, de onopzettelijke aard van het misdrijf uit. De agent zou geen waarschuwingsgebaren hebben gemaakt en direct zijn wapen geladen hebben en iets hoger dan de band gemikt hebben.

“Ik hoop dat aan het einde van dit proces het voor iedereen duidelijk is dat je niet op een busje mag schieten, met het risico mensen te doden”, zei de advocaat. Ze voegde eraan toe dat de ouders herkwalificatie vragen “omdat ze uitgeput zijn door de procedure”. Alleen de agent staat in hoger beroep terecht. De agent kreeg in eerste aanleg een jaar voorwaardelijk wegens doodslag, voor het schot dat hij tijdens een achtervolging in mei 2018 op de E42 afvuurde op de bestelwagen met Iraaks-Koerdische migranten.