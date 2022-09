Ouders lanceren oproep voor betere kinderopvang: ‘In drie dagen tijd hebben 2.400 mensen gereageerd’

‘De situatie wordt dramatisch, de kinderopvang wankelt’, zeggen jullie. Uit wat leiden jullie dat af?

“Persoonlijk merk ik dat uit de verhalen van vrienden die met de regelmaat van de klok op zoek moeten naar een oplossing als de opvang noodgedwongen even moet sluiten omdat er niet genoeg personeel is. Of er zijn de verhalen van gezinnen die op zoek zijn moeten gaan naar een nieuwe crèche omdat die van hen definitief de deuren sloot. We horen ook dat mensen hun kinderen niet meer met een gerust hart achterlaten. Omdat hun kind bijvoorbeeld continu rode billetjes heeft omdat kinderverzorgers gewoonweg de tijd niet hebben om pampers te vervangen.

“Laat ons duidelijk zijn: de laatste wie we dat verwijten, zijn de mensen die zelf in de sector werken. We weten dat ze door het personeelstekort niet anders kunnen.”

Daarom dat jullie expliciet ook op zoek zijn gegaan naar positieve verhalen?

“Klopt. Met een groep van ouders willen we de kinderopvang positief onder de aandacht brengen en onze appreciatie tonen. Natuurlijk willen we de problemen die er zijn aankaarten, maar we merken dat momenteel de kinderverzorgers het praktisch en emotioneel erg zwaar hebben. Veel verzorgers voelen zich schuldig, bijvoorbeeld omdat ze moeten sluiten als er niet genoeg personeel is. Dit zijn mensen die het gewoon zijn om te zorgen voor iedereen. Dat kunnen ze nu niet altijd en daar voelen ze zich schuldig over.

“Daarom dat we onder de noemer #redonzekinderopvang op Instagram via een invulformulier aan ouders gevraagd hebben wat kinderopvang voor hen betekent, hoe ze merken dat de sector wankelt en wat een crash ervan zou betekenen. Daar hebben in drie dagen tijd zo’n 2.400 mensen op gereageerd. Die getuigenissen gaan we nu afgeven op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).”

Wat blijkt uit die getuigenissen?

“Hoe belangrijk kinderopvang is. Eigenlijk draagt de kinderopvang de rest van de maatschappij. De problemen die nu opduiken, hebben een impact op jonge ouders én alle werkgevers waarvoor zij werken. Als die opvang wegvalt, zijn het toch nog altijd vaker vrouwen die verlofdagen of ouderschapsverlof opnemen. Dat bleek ook tijdens de lockdown in de coronacrisis. Dat is een serieuze stap achteruit.

Heleen Struyven: ‘We vragen meer ondersteuning, op alle vlakken. Het is echt nu of nooit. Beeld © VRT

“Uit de reacties van de minister (Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v), PG) hebben we soms de indruk dat ze het probleem minimaliseert: alsof de situatie enkel in Brussel en Gent moeilijk is, maar we voor de rest niet moeten overdrijven. Uit onze actie blijkt het tegenovergestelde: vanuit heel Vlaanderen komen verhalen binnen. Zeker, het is goed nieuws dat het op sommige plaatsen goed gaat. Maar we mogen het probleem niet minimaliseren.”

Dat het ver gekomen is, blijkt misschien wel het meest uit het feit dat de overheid intussen een handleiding uitgewerkt voor ouders die zelf opvang willen organiseren.

“Ja, of dat het Agentschap Opgroeien nu een campagne rond taalstimulering opzet (de campagne Babbelkous, PG) en crèches vraagt daarin een belangrijke rol op te nemen. Op zich is dat heel mooi, maar dan vraag je je toch af: waar zijn we mee bezig?”

Wat zou er dan wel moeten gebeuren?

“Eerst en vooral willen we de mensen in de sector zelf steunen. We merken dat de noden op de werkvloer groot zijn, maar de ruimte voor de mensen die erin werken om zelf actie te voeren zijn extreem beperkt. Leidinggevenden staan zelf tussen de kinderen om te helpen. Daarnaast vragen we meer ondersteuning, op alle vlakken. Het is echt nu of nooit. Daarom dat we even zoveel mogelijk geluid willen maken, vlak voor de de septemberverklaring maandag, waar de Vlaamse regering haar beleid voor komend jaar voorstelt.”