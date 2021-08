Oud-president Trump nog verder in diskrediet gebracht, maar haalt ondertussen bakken met geld binnen

De druk op Donald Trump neemt toe nu de onderzoeken en onthullingen over de oud-president zich opstapelen. Tegelijk haalt hij zoveel geld binnen dat de Republikeinen niet om hem heen kunnen: zijn politieke oorlogskas telt 102 miljoen dollar.

Dubbel pech voor oud-president Donald Trump (75) afgelopen vrijdag. Een brisant memo kwam boven water, waarin hij de minister van Justitie onder druk zet de verkiezingen van 2020 ongeldig te verklaren. Ook moet hij zijn belastingaangiften overhandigen aan het parlement, wat hij tijdens zijn presidentschap met man en macht wilde voorkomen.

Zowel de publicatie van het memo als het besluit over de aangifte is het werk van het ministerie van Justitie. Dit overheidsorgaan maakt een draai van 180 graden in vergelijking met de Trump-jaren. Toen werden pogingen van het Congres tot strenger toezicht op de president juist afgehouden.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden jagen al jaren op Trumps belastingaangiften, die in tegenstelling tot bij vorige presidenten niet openbaar werden gemaakt. Een besluit uit 2019 om de documenten niet te verstrekken is nu teruggedraaid.

Dat er een gespreksmemo tussen een president en een onderzoekscommissie naar buiten komt is hoogst ongebruikelijk. Maar omdat het om mogelijke overtredingen van een ex-president als persoon gaat, deed het ministerie afstand van geheimhouding. Nadat The New York Times uit de stukken citeerde, publiceerde het ministerie de tekst.

Ex-minister van Justitie Jeffrey Rosen werd door de voormalige president met ontslag bedreigd. Beeld AP

Het gaat om een verslag van een telefoongesprek eind december tussen Trump en zijn toenmalige minister van Justitie Jeffrey Rosen en tweede man Richard Donoghue. Trump zette het duo op ongekend harde manier onder druk de verkiezingen frauduleus te verklaren en dreigde zelfs Rosen te ontslaan als hij niet toegaf. “Zeg maar dat de verkiezingen frauduleus waren + laat de rest aan mij over”, citeert Donoghue Trump in zijn handgeschreven notities.

Verschillende comités

Ondertussen lijkt Trump grote invloed binnen de Republikeinse partij te houden. Want waar Trump is, zijn ook bakken met geld voor politieke campagnes. Op dit moment heeft de oud-president 102 miljoen dollar (86 miljoen euro) aan campagnefondsen op de bank, waarvan hij 82 miljoen afgelopen halfjaar ophaalde. Dat werd dit weekend bekend nadat zijn medewerkers de inkomsten opgaven bij de Federale Verkiezingscomissie (FEC) die onder meer toeziet op fondsenwerving.

Voor deze donaties heeft Trump verschillende comités in het leven geroepen. Samen haalden ze meer op dan de comités van de Republikeinse partij. Tot nu toe is hij spaarzaam met het uitgeven van het geld. Maar bij de tussentijdse verkiezingen in 2022 biedt het slagkracht en politieke invloed voor de oud-president. De Republikeinen hopen bij die verkiezingen weer controle te krijgen over het Congres, waar de Democraten nu in het Hoger- en Lagerhuis een nipte meerderheid hebben.

Volgens het medium Politico is het ongekend dat een oud-president zoveel geld ophaalt. Daar komt nog bij dat na de bestorming van het Capitool op 6 januari Trump verbannen werd van Facebook en Twitter, omdat hij de relschoppers via die kanalen aanmoedigde.

Desondanks wist hij Amerikanen te bereiken, onder meer via sms’jes waarin hij om geld vroeg. De Britse nieuwssite The Independent analyseerde de barrage aan berichten die Trump naar de telefoons van zijn aanhangers stuurt. In mei ontvingen ze minstens één sms per dag waarin hij om geld vroeg. Ook stuurde zijn team e-mails en brieven. En dat lijkt te werken: de meeste donaties die afgelopen halfjaar binnenkwamen zijn klein, namelijk minder dan 50 dollar, blijkt uit de aangifte bij FEC.

Hoewel keer op keer blijkt dat de verkiezingen correct zijn verlopen, blijft Trump herhalen dat hij onterecht heeft verloren. Dit noemt hij ook als reden om hem financieel te steunen. “Ik ben dankbaar voor jullie steun”, zei hij in een statement, “namens de miljoenen mannen en vrouwen die mijn woede delen en willen dat ik blijf vechten voor de waarheid.”