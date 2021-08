Oud-president Bashir uitgeleverd door Soedan aan Internationaal Strafhof in Den Haag

Al ruim tien jaar wordt Bashir door het Internationaal Strafhof (ICC) gezocht. Volgens het ICC zijn onder het bevel van Bashir in Darfur misdaden tegen de menselijkheid en genocide gepleegd. Ook andere voormalige leiders van het land worden aan het hof overgedragen. Dat heeft de regering woensdag laten weten.

De nu 77-jarige Bashir pleegde in 1989 een militaire staatsgreep en bleef tientallen jaren als autoritaire leider aan de macht. In 2003 greep Bashir hard in toen etnische Afrikanen, die zich gemarginaliseerd voelden, tegen zijn Arabisch georiënteerde regering in opstand kwamen. Bashir gaf gewapende Arabische milities de vrije hand om de protesten de kop in te drukken. De milities waren van oudsher al in conflict met de ‘Afrikaanse’ nomadische bevolking om toegang tot vruchtbare grond. In Darfur maakten de milities zich schuldig aan gruwelijke slachtpartijen, plunderingen en verkrachtingen.

Volksopstand

In 2019 werd Bashir na dertig jaar dictatuur van de troon gestoten bij een volksopstand en beloofde de nieuwe overgangsregering hem uit te leveren aan Den Haag. In Soedan wordt hij echter ook strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en het gewelddadige optreden van zijn strijdkrachten tijdens de burgeropstand in 2019.

Deze zomer deed vertrekkend ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda, die zich negen jaar vastbeet in het Darfur-dossier, in de VN-Veiligheidsraad nog een oproep bij de Soedanese autoriteiten om Bashir uit te leveren, om zo gerechtigheid voor de slachtoffers van Bashir te laten gelden.