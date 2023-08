Oud-Praga Khan-lid voor de rechter wegens verkrachting

Lords of Acid, het kinky technoproject van Maurice Engelen, heeft dit najaar 53 concerten gepland in de Verenigde Staten, maar het is onduidelijk in welke bezetting die zullen doorgaan. Erhan K. (57), vaste gitarist bij Lords of Acid, moet volgende maand voor de correctionele rechtbank in Leuven verschijnen.

K., ook oud-lid van Praga Khan, moet zich verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, slagen en verwondingen en onmenselijke behandeling. Vier vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld in de zaak, bevestigt Nancy Swerts van het Leuvense parket aan De Morgen.

Er gaan al jaren geruchten over Erhan K., die zich gewelddadig zou gedragen onder invloed van drank en drugs. Eind 2020 diende een oud-zangeres van Lords of Acid klacht in omdat ze door hem mishandeld zou zijn. K., met wie de vrouw korte tijd een relatie had, zou in haar schaamlippen hebben gekerfd. De gitarist werd aangehouden en het parket van Leuven startte een gerechtelijk onderzoek naar de feiten, waarbij in totaal vier vrouwen als slachtoffer werden geïdentificeerd.

Een tweede vrouw die zich burgerlijke partij stelde, is ook iemand die met K. heeft samengewerkt.

De raadkamer besliste onlangs om K. door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Op 12 september gaat het proces van start.

‘Andere tijd’

Praga Khan bracht in 1989 zijn eerste single uit. Vier jaar later brak de groep rond Maurice Engelen internationaal door met het nummer ‘Injected with a Poison’. In 2000 was Praga Khan de eerste Belgische band die Rock Werchter mocht afsluiten.

Erhan K. was de vaste gitarist bij de groep. Nadat hij uit voorhechtenis werd vrijgelaten, speelde hij vorig jaar mee op de allerlaatste liveshow van Praga Khan, The End, in de AB in Brussel.

Lords of Acid heeft vooral in de Verenigde Staten een stevige reputatie, met gewaagde teksten en sexy sm-stageshows. Debuutalbum Lust was in 1991 het allereerste Belgische album ooit dat goud behaalde in de VS. In het najaar van 2023 staat de nieuwe Make Acid Great Again-tour gepland. Voor het zover is doet de band nog drie try-outs in eigen land.

Enkele maanden geleden vertelde Deborah Ostrega op radiozender Willy over haar tijd als zangeres bij de band, aan het eind van de jaren 90. “Voor de show, wanneer iedereen aan het aanschuiven was, koos ik mannen uit de rij”, aldus Ostrega. “Die mochten tijdens het optreden mee op podium, aan de leiband of in de kooi. Ze mochten mijn voeten kussen. Ik mocht hen ook slaan. Als ze braaf waren geweest, mochten ze mee naar mijn hotelkamer.”

Het was een andere tijd, beschrijft ze in het radio-interview. “Ik wilde de rockster zijn”, vertelt Ostrega. “Mocht ik dit vandaag doen, ze zouden mij onmiddellijk aanklagen voor MeToo.”

Voor Maurice Engelen is de doorverwijzing van Erhan K. “een donderslag bij heldere hemel”. “Ik ken Erhan sinds 1994 en er zijn nooit problemen met hem geweest”, zegt Engelen in een reactie. “Wat er tussen die mensen precies is gebeurd, weet ik niet. Het is ook niet aan mij om daarover te oordelen. Maar ik vind het wel erg jammer.”

Christine Mussche is advocate voor de burgerlijke partijen. Ze wenste niet te reageren. Erhan K. was evenmin bereikbaar voor commentaar.